Telegraph – «нанесут себе сокрушительное поражение» — Лондон предостерёг ЕС от торговой войны

Североирландский протокол вновь стал камнем преткновения между Великобританией и Евросоюзом. Лидеры блока предупреждают британское правительство, что нарушение договора будет иметь серьёзные экономические последствия. Но в Лондоне считают подобную риторику «безответственной» и настаивают, что потенциальное торговое противостояние, которым угрожает Брюссель, ударит по самому ЕС, пишет The Daily Telegraph.



AP

В последние дни между Лондоном и Брюсселем вновь обострился спор вокруг североирландского протокола. Евросоюз заговорил о возможной торговой войне между блоком и Великобританией, если последняя решит внести изменения в соглашение, пишет The Daily Telegraph.

Правительство Бориса Джонсона считает, что протокол, согласованный с ЕС во время переговоров по брекситу в 2019 году, необходимо переписать или отменить, поскольку он требует проверки британских товаров, ввозимых в страну. Стороны пытаются договориться по этому вопросу на протяжении несколько месяцев, но так и не добились заключения нового соглашения, поясняет издание.

Министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг назвал риторику европейских лидеров «безответственной». Он призвал ЕС не предпринимать «непропорциональные» ответные действия в случае, если его страна воспользуется 16-й статьёй североирландского протокола, чтобы отменить некоторые положения договора уже на этой неделе.

«На мой взгляд, наша основная обязанность как британского правительства состоит в том, чтобы заботиться о политической стабильности в Северной Ирландии. Если это означает пересмотр протокола, мы обязательно должны это сделать», — заявил политик.

«Я думаю, что эти разговоры о торговой войне безответственны и слишком преждевременны — отметил Квартенг. — Всё зависит от ЕС. Мы думаем, что вступлением в торговую войну они сами себе нанесут сокрушительное поражение, но это их дело».

Министр отверг предположения о том, что Великобритания неизбежно «нарушит международное право», применив статью 16. По его словам, на этот счёт среди экспертов существует «множество различных мнений», которые противоречат друг другу.

Ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кро предположил, что ЕС может разорвать с Великобританией торговую сделку по брекситу в ответ на отмену или переписывание североирландского протокола. «Если это соглашение будет аннулировано, то, я думаю, будет аннулирована вся система. Я не вижу другого решения», — признался он.

Канцлер Германии Олаф Шольц также выступил с предупреждением в адрес Лондона. «Мы нашли хорошее решение для Северной Ирландии, и никто не должен в одностороннем порядке отменять соглашение, о котором мы договорились вместе», — подчеркнул он.