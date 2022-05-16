 

Мнение: Дюжев кланяться велел

16.05.2022, 5:48, Разное
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Страсть-то какая!

Не видел этого ролика раньше – бог миловал. Но что это такое? Что это за шабаш?? Они ведь туда еще и детей притащили.

Причем чем больше смотришь, тем более ощущение, что всё это какая-то пародия или издевательство. Ну ведь невозможно же, что Дюжев там на сцене изгаляется всерьез?! Хотя возможно, конечно, что он просто очень плохой актер – не умеет даже изобразить пафос. А как вам его “поклон до земли”?? Нет, все-таки ему нужно было выйти на сцену в клоунском колпаке и с красным носом – иначе дубоватая публика юмора не различает!

Но это, с другой стороны, и страшно – степень зомбификации населения. Совершенно невыносимый пафос на абсолютно пустом месте, во время мероприятия, насквозь пропитанного фальшью – и нет никого, кто сказал бы “а король-то голый” или хотя бы просто остался сидеть. Никого, кто бы спросил себя: а этот клоун на сцене – он вообще кто? Почему он заставляет публику встать? В честь чего? И откуда вообще столько надрыва – мы разве хороним кого-то?

Мерзейшее зрелище. Как будто снова в совок окунулся с головой.

Источник: Размышления вольного социолога



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