Столтенберг пообещал ускорить переходный период при вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

НАТО максимально ускорит переходный период к полноценному членству в случае подачи заявки от Финляндии и Швеции, сказал глава организации Йенс Столтенберг по итогам неформальной встречи министров иностранных дел Североатлантического альянса в Берлине.

«В случае подачи заявок от Финляндии и Швеции НАТО постарается сделать все возможное, чтобы сделать переходный период до полноценного членства как можно короче. Наша цель – быстрый переходный период», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Швецию и Финляндию стоит быстро принять в НАТО в случае, если эти страны захотят вступить в альянс.

В воскресенье Финляндия приняла официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс (НАТО).

Как ожидается, Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели. РФ предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для РФ несет вступление Финляндии и Швеции в НАТО и как Москва могла бы парировать растущие угрозы.

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