 

Рекордный рост оптовых цен зафиксирован в Японии

16.05.2022, 5:40, Новости дня
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Рекордный рост оптовых цен был зафиксирован в Японии в апреле на фоне ситуации на Украине, свидетельствуют опубликованные Банком Японии (Центробанк) данные.

Согласно опубликованным данным, в апреле индекс оптовых цен в Японии поднялся на 10%, продемонстрировав самый резкий рост с января 1981 года. По мнению местных аналитиков, в первую очередь это связано с ростом цен на энергоносители и сырье, вызванным ситуацией на Украине. Этот показатель в Японии растет уже 14-й месяц подряд, передает ТАСС.

Напомним, госдолг Японии на конец 2021 финансового года (31 марта 2022 года) достиг рекордного значения – 1 241,3 трлн иен (более 9,5 трлн долларов).

Ранее Япония запретила импорт ряда товаров из России. Запрет на импорт коснется 38 товаров, включая водку, вино и пиво, автомобили и мотоциклы, а также бревна, щепу и доски. До этого страна запретила экспорт в Россию автомобилей премиум-класса и расширила другие санкции против РФ в связи с ситуацией на Украине. Япония также лишила Россию статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования.

Напомним также, в апреле американцев предупредили о влиянии санкций против РФ на инфляцию в США. 13 апреля президент США Джо Байден выступил с утверждением, что рост инфляции в США в марте якобы был спровоцирован на 70% российской военной спецоперацией на Украине. В тот же день министр финансов США Джанет Йеллен отметила высокую инфляцию «не только в США, но и по всему миру».

Напомним, президент РФ Владимир Путин отмечал, что США пытаются решить свои проблемы за чужой счет, свалить ошибки на Россию и заработать на нестабильности в мире.

В марте глава ФРС Джером Пауэлл предсказал высокую долларовую инфляцию до середины 2022 года. Ранее американский президент Джо Байден объяснил рекордную инфляцию в США «издержками» санкций против России. Между тем президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что власти США обманывают население, прикрываясь Россией.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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