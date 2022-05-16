 

Германия собралась отказаться от российской нефти до конца года

16.05.2022, 5:40, Новости дня
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Германия откажется от импорта российской нефти до конца 2022 года, даже если Евросоюз не достигнет согласия по этому вопросу в рамках очередного пакета антироссийских санкций, сообщили источники в правительстве ФРГ Bloomberg.

Как утверждается, правительство канцлера Олафа Шольца настроено продвигать отказ от российской нефти как часть ограничений ЕС в ответ на спецоперацию на Украине. Берлин уже занимается заключением сделок с альтернативными поставщиками энергоносителей, однако список стран, которые восполнят дефицит нефти, пока не озвучивается. Как утверждают источники, правительство Германии уверено, что сможет решить логистические вопросы в течение шести-семи месяцев, передает РИА «Новости»..

По данным Bloomberg, тема нефтяных санкций и энергетической безопасности станет главной на переговорах Шольца с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, которые запланированы на четверг, а также на встрече с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани в пятницу.

В прошлую пятницу стало известно, что страны ЕС задумались о возможности отложить запрет импорта российской нефти. Позже появились сведения о намерении ЕС включить нефтяное эмбарго в новый пакет антироссийских санкций. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала причины неготовности ЕС отказаться от российской нефти.

Напомним, 8 мая в администрации США сообщили, что страны Группы семи (G7) договорились постепенно отказаться от импорта российской нефти.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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