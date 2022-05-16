Как вернуть страсть в отношения?

Первое, что стоит сделать, проанализировать чувства и понять, почему возникло охлаждение. Возможно, в паре у каждого – абсолютно разные цели. А может, вы или партнер пытаетесь решить свои проблемы за счет другого. В этом случае подумайте, а стоит ли вообще возвращать страсть?

Но если у вас есть общие цели и взгляды, вы подходите друг другу, вас просто заел быт, то стоит попробовать освежить отношения. Существует несколько стратегий, возвращающих новизну эмоций.

1. Шоковая терапия

Эта техника состоит из 4 последовательных шагов. Шаг первый – купите клюшку или бейсбольную биту. После совместного ужина начинайте крушить старую, ненужную мебель или посуду. Разбивайте все в красивой, яркой, сексуальной одежде, при полном параде и макияже и обязательно с криками.

Шаг второй – ломайте шаблоны. Мужчина спрашивает, что случилось. Если обычно вы обижаетесь и замолкаете, то обязательно говорите. Если же, напротив, вы слишком словоохотливы во время ссоры, то молча уходите в другую комнату. Ваш партнер, естественно, последует за вами. Продолжайте ломать шаблоны: смейтесь, кричите, разговаривайте сама с собой. Затем остановитесь и спросите: “Что сейчас со мной было? Мне страшно! Обними меня”.

Шаг третий – станцуйте для любимого. Разумеется, стоит до этого взять пару уроков у профессионалов. Можно постепенно избавляться от одежды, хотя это не основное условие. Главное, красиво станцевать, заворожив движениями. И наконец шаг четвертый – прикажите мужчине сесть и задайте один единственный вопрос. “Я готова сделать все ради наших отношений, а ты?” – после чего уходите и ждите ответной реакции.

2. Спасти принцессу

Постарайтесь сделать так, чтобы ваш мужчина спас вас – от комара или слепня, от злого начальника или бытовых проблем. Важно, чтобы ваш партнер почувствовал себя героем. А для этого на время вам придется стать слабой и нежной принцессой, которая сама не в состоянии решить больной вопрос. И обязательно напоминайте любимому об этой ситуации с благодарностью.

3. Меняю!

Третья стратегия возрождения страсти – смена привычной картины жизни. Самый простой выход – отправиться в путешествие. Но если вы привыкли к ленивому отдыху в первоклассных отелях, замените его на поход в горы или сплав на байдарках. Дикая природа, ночевки в палатках, еда на костре – экстрим сближает. Заодно вы увидите те навыки партнера, о которых ранее не подозревали. Возможно, он прекрасно разжигает костер с одной спички и ставит палатку за пять минут.

4. Общий враг

Специально никого назначать общим врагом не надо. Достаточно найти (или мудро и тихо устроить) парочку общих проблем, чтобы объединиться для их решения. Откройте семейный бизнес, начните ремонт в детской, запланируйте покупку квартиры в ипотеку, отправьтесь вместе на какие-нибудь курсы. Подойдут любые несвойственные вам ранее задачи.

5. Профессиональная помощь

Помните, что даже банальный поход к психологу или психотерапевту может вернуть страсть в отношения. Ведь со стороны виднее, в чем корень проблем. И, конечно, грамотный специалист может подсказать выход из сложившейся ситуации.