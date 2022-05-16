Мнение: О секретных протоколах: вот где шок! Они все были против ввода войск?

Если открутить плёнку на несколько времени назад, оказывается, все были против «ввода войск» обычным зимним днём в сопредельную страну. Все, кто реально могли принимать решения и приняли их.

То есть, это также будет колоссальная загадка для историков: почему всё так резко изменилось.

В Сеть «утекла» одна секретная стенограмма, зафиксировавшая расклад мнений незадолго до того самого дня…

Оказывается, все руководители страны были категорически против подобной авантюры.

Начиная с Верховного главнокомандующего. Он высказался тогда по поводу «проблемы за кордоном» вполне конкретно: «Был поставлен вопрос о непосредственном участии наших войск… Мне думается, что нам сейчас не пристало втягиваться в эту войну… Участие наших войск может нанести вред не только нам, но и прежде всего им…»

К мнению своего вождя присоединились и другие «видные руководители».

Глава внешней разведки: «Я, товарищи, внимательно подумал над всем этим вопросом и пришёл к такому выводу, что нам нужно очень и очень серьезно продумать вопрос о том, во имя чего мы будем вводить войска… Я считаю, что мы можем удержать ситуацию там только с помощью своих штыков, а это совершенно недопустимо для нас. Мы не можем пойти на такой риск».

Министр иностранных дел: «Я полностью поддерживаю предложение о том, чтобы исключить такую меру, как введение наших войск… Наша армия тогда будет агрессором. Против кого же она будет воевать? Да против народа прежде всего, и в него надо будет стрелять… Всё, что мы сделали за последние годы с таким трудом — всё это будет отброшено назад… Все неприсоединившиеся страны будут против нас. Одним словом, серьёзные последствия ожидаются от такой акции… Надо иметь в виду, что и юридически нам не оправдать введение войск. Согласно Уставу ООН страна может обратиться за помощью и мы могли бы ввести войска в случае, если бы они подверглись агрессии извне. Но наш сосед никакой агрессии не подвергался…»

В итоге кремлёвские верхи единодушно отклонили идею о вводе войск. Тогда…

Однако потом чудесным образом произошел поворот на 180 градусов. Все внезапно стали «за».

И войска пошли через границу. И началась война. И длилась она без малого десять лет — без особых успехов. И даже последовавший затем вывод войск не спас ту страну, которая её развязала.

Да, сейчас в это трудно поверить, но ещё в марте 1979 года все советские «ястребы» — и председатель КГБ Юрий Андропов, и министр обороны Дмитрий Устинов, и глава МИД Андрей Громыко были против ввода войск в Афганистан. Несмотря на все просьбы афганского руководства. А в декабре всё изменилось…

Бытует мнение, что это #США постарались втянуть Советский Союз в афганскую авантюру. Хотя как они смогли такое провернуть — до сих пор остаётся тайной истории.

Можно лишь поражаться, насколько сейчас, более чем 40 лет спустя, всё снова повторяется. Нимало не удивлюсь, если через 20 лет из какой-нибудь «особой папки» выпорхнет секретный протокол, из которого мир узнает, что буквально все члены сегодняшнего Совбеза РФ — и Сергей Лавров, и Сергей Нарышкин, и Сергей Шойгу были «против». Но судьба неумолима — и все трое послушно шагнули на старые грабли…

Собственно, когда-нибудь потом выяснится, что и все 146 миллионов были «против». Просто молчали — ибо, а кто бы их стал слушать? А социологам просто врали на всякий случай…

Ведь россиянин — он всегда такой: думает одно, считает другое, говорит третье, а подразумевает вовсе четвёртое. И сам, пожалуй, сбился, что же из этого #правда.

А ещё есть мнение, что лет через 10-15 вскроется «правда»: именно США целенаправленно «затащили» Россию в эту спецоперацию. Мол, «хочешь не хочешь – а начинай, #Россия, День Z». Охмурили, в общем, и «Политбюро 2.0», и 146 млн жителей.

Но как это снова удалось «Вашингтонскому обкому»? Неужели секретные облучатели?

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