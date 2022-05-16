Мнение: Русская карма. Летим

Смотрю, цвет “конспирологического ЖЖ” – Сальери, Ольшанский, Астеррот и пр. – те, кто поначалу с крайним энтузиазмом восприняли “спецоперацию” и, плюя на кровь мирных жителей, письменно подсчитывали барыши от будто бы воспрявшей на ней “русской идеи” – отрешились от морока и уже начинают потихоньку отползать на “заранее подготовленные позиции”. Проще говоря, они все ж почуяли, что запахло жареным. Не слежу в последнее время за Галковским, но, по слухам, и он решил заметно прикрутить фитилёк своего внезапного “патриотизма”.

Всё не от ума, конечно; ума у патриотических мыслителей ЖЖ, как выяснилось, гораздо меньше, чем ожидалось – а вот кровожадности хватает. Но они, что отрадно, все ж сохранили хотя бы ограниченную вменяемость – плачут, когда больно. Не исступленные фанатики – в нашем зверинце и это дорогого стоит. Собственно, этим вступлением я предваряю шикарный текст Астеррота – он, похоже, одним из первых очнулся от боевого транса в духе “взвейся-развейся”, да и ужаснулся пропасти, разверзшейся прямо у него (и у всех нас) под ногами.

И написал “про нацизм”. И про нашу русскую карму, которая всех в эту пропасть уже столкнула.

“Проблема нацизма-2 от Астеррота.

Хотел писать пост про “проблему нацизма”. Однако это такая уже мелочь. Начну с этого, но потом о серьёзном. Хотя, в сущности, о том же самом.

…

Политологическая трактовка “нацизма” – это одно, тут возможны всевозможные креативные вольности. Вплоть до записывания в “нацисты” всеми и всех без исключения. Вон, в посл. дни левые демократы прочно записывают в “нацисты” Илона Маска. А чего он Трампа разбанить хочет? Т. е. для этих безумов уже не только Трамп (демократ ещё в 2008м году) – “нацист”, но даже и Маск только за то, что готов дать людям возможность ознакомиться с точкой зрения (и оспорить её). А ведь твиты Трампа использовались против него и его сторонников в судебных процессах.

…

Да, свастички-зигования запрещены в бол-ве культурных стран. Не оттого, что они сами по себе так ужасны. Но для того, чтобы затруднить настоящим экстремистам пропаганду и консолидацию посредством символов. При полном понимании, что под раздачу попадут и ролевики, и фанаты восточных мистических учений, и много, кто ещё. В конце концов, это внутреннее дело государства, что из этого набора запрещать, а что нет. Но повод начинать войну??? Или что там такое они начали??? “Спец-” чего????

Свастички-зигизаги часто используются в рок-культуре для эпатажа и нагнетания экстатического чувства. Применяются и в др. контекстах, связанных с искусством. Ни топонимика, ни рунические знаки не фигурируют в международных конвенциях в кач. законного casus belli. Ничего не говорится и о праве на любые полицейские, карательные, или превентивные силовые операции на этом основании. А ведь градус риторики за два с половиной месяца невойны вырос до того градуса, что в РФ вовсю официальные лица обсуждают ядерную войну против НАТО, а след. целью спецоперации объявляется… Польша!!!!

Я сейчас не беру существо происходящего – только формально-правовую сторону (вкл. сюда и моральную составляющую в той мере, в какой она является неотъемлемой частью права). Произошло пересечение границ суверенного, признанного самою же РФ, государства “Украина” десятками тысяч вооружённых людей, принадлежащих к Вооружённым силам РФ без украинских виз или иных разрешений, но со стрельбой, бомбардировками и тысячами смертей. Называйте это хоть “хеллоуином”, хоть “детским утренником”.

Однако ряд документов ООН квалифицирует войну, как длительное и масштабное насилие, осуществляемое силами одного государства на территории другого. Длительность и масштаб должны отличать “войну” от эпизодических инцидентов, например, от случайной перестрелки между пограничниками. Ткж Устав ООН перечисляет легитимные поводы для применения вооружённой силы. В перв. оч., это самооборона, а ткж боевые действия под флагом ООН, в соответствии с решениями этой организации. Любое другое применение вооружённой силы против иностранного государства объявляется “агрессией”. “Агрессия” решением Нюрнбергского трибунала признана преступлением против мира.

Отсутствие формального объявления войны не снижает, а только повышает нелегитимность действий РФ. И влечёт за собой массу юридический последствий. Ограничивая ответственность украинских властей за нарушение “законов войны”. Статус эрефских невоинов на территории Украины размывается, становится подвешенным. Что именно они делают на территории иностранного государства, какими внутренними законами эти действия регулируются, в соответствии с какими приказами верховного гавнокомандующего и заявленными гавнокомандующим целями совершаются те, или иные действия? Каковы критерии различения законных и незаконных приказов непосредственных командиров? На съёмках военноленных россиян ни один не может чётко сформулировать что и с какой целью он делает на территории Украины. Не говорят об этом ничего внятного ни киселёвы-соловьёвы, ни даже сам Путен.

Даже если смотреть не в плане признаков какой-л. легитимности в действиях невоинов. А строго в контексте прагматики их поступков, в т. ч., гипотетически, криминальных. Или девиантных. Или патологических… Ведь по итогам невойны международное право наверняка обогатится соглашениями, рассматривающими понятия “коллективного психоза” и “психотического народа”. Вот, как мы будем доказывать, что если и преступники, то хотя бы вменяемые преступники. Что нам требуются только временные ограничительные меры, а потом их можно отменить. Что от нас хотя бы в будущем, хотя бы чисто теоретически можно отстать. – Повторяю, я не рассматриваю ситуацию по существу, с корнями первопричин, геополитики, политэкономики, интересов кланов и групп…

Что невоины делают вна Украине? Какова конечная цель? Ради чего жертвы как среди самих невоинов, так и украинцев, вкл. гражданское население? “Нас спровоцировали”. ОК, бывает. Но почему вы позволили себя спровоцировать? И можно ли такому нервному народу оставить такие игрушки, как ядерное оружие… и хорошие технические вузы? Посмотрите доневоенные интервью военного дипломата генерал-полковника Ивашова, он популярно объясняет, что никакой такой особенной причины, не оставляющей России иного выхода, кроме военных действий, налицо не существует. Никаких признаков того, что все средства дипломатии полностью исчерпаны. Ну и как мы все (или какие-то наши представители) в Нюрнберге или Гааге будем объяснять что и зачем мы делали, как доказывать, что мы, самое худшее, обыкновенные убийцы и мародёры, но только не маняки-некрофилы, неспособные удерживаться от насилия в принципе?

Число жертв невойны пока что относительно невелико – десятки тысяч. Но в отсутствие чёткой цели и конкретных средств выхода из кризиса конца и краю невойне не видно! Давайте отложим обсуждение этого поста на год. Или хотя бы попытайтесь писать что-то такое, чтобы через год не было стыдно или стрёмно. Чтобы не поспешили стирать свои комментарии за этот период. Итак, что через год, 14 мая 2023го года. Количество жертв, разрушений, степень взаимного ожесточения. Как вы себе это видите, уважаемые?

Одно дело – жёсткий стиль переговоров. С намёками на эрефское ЯО и прочие ultima ratio. Но время для переговоров вышло. Дипломатию переклинило, нормального выхода из ситуации уже нет. Согласятся Украина и НАТО вернуться к ситуации на 23 февраля без каких-л. последствий для России? С отменой всех санкций, возвратом ЗВР, возвращением в РФ иностранных компаний… Очевидно же, что нет. Западные официальные лица ещё до 24 февраля заявляли, что такой шухер не должен сойти России с рук. Что санкции в любом случае должны вводиться. А что теперь, после всех жертв, всех угроз, всего расчехления всех действующих лиц? Спокойно вернуться к мирной торговле углеводородами? И ни с одной, ни с другой стороны не ожидать подвоха и не готовиться к полному разрыву отношений? Всего этого уже просто не может быть.

Даже если Путен сдаст всё, что только можно, и чего нельзя, о чём я и писать-то не смею. Даже и тогда – не отстанут, это же очевидно. Если медведь ранен, слаб, его всем захочется добить. Чтобы не рисковать новым повторением, но с уже набравшимся сил мишкой. Против России и русских развёрнута травля, по сути, вполне “нацистская”. Так просто такие вещи к нулевой точке не откатить. Так в чём рациональная цель невойны? Зачем она начата? Зачем она продолжается? В третий раз повторяю, вопрос не по существу, а по процедуре. Вот, попытались схавать Украину на хапок, не вышло. Теперь в чём боевая и политическая задача?

По данным западных СМИ, потери <…>. Помимо убитых, раненых, пленённых и без вести пропавших, примерно столько же отказников, в т. ч. разорвавших контракты о службе в ВСР. Т. е. примерно половина группировки <…>. Западные эксперты заявляли о 50 батальонных тактических группах <…>. Исходные 150 тысяч, плюс-минус, не справились с исходными 250 тысячами, ибо силы были примерно равны. Теперь, после понесённых потерь, против ВСУ и иррегуляров численностью ок. 500 тысяч человек, что может быть сделано? А минобороны Вукраины объявило о мобилизации до миллионной армии. При 40-ярдной помощи США. При миллиардах военной помощи от др. стран НАТО (которым придётся нарастить помощь вслед за Штатами). Дальнейшие перспективы ясны?? Вот, в этом контексте повторяю вопрос: зачем всё это?

Что невоины делают вна Украине? Какова конечная цель? Ради чего жертвы как среди самих невоинов, так и украинцев, вкл. гражданское население? Бля-бля-бля-бля, нацизм-фигизм, ДНР-ЛНР, спровоцировали-скоммуницировали, нас все обижают… ОК, многое в этом правда, хотя мир всегда сложнее, и правд всегда больше, чем одна. Хотя где связь между атаками на непризнанную тогда ещё самой РФ в посл. 8 лет и этим чёрти чем? Что невоины теперь, уже провалив “денацификацию”, делают вна Украине? Какие задачи решают? Чего мы ждём в оконцовке и каковы шансы дождаться именно того, чего мы ждём, а не совсем другого?

Какие я вижу в принципе возможные сценарии?

1. Затягивание. Вялотекущее продолжение невойны, по образцу ирано-иракской войны 1980 – 1988 гг. Для справки, ирано-иракская унесла от полумиллиона до миллиона жизней и ок. триллиона долларов в сумме с обеих сторон. Но здесь масштаб стран и, соответственно, потерь в неск. раз больше.

2. Капитуляция РФ. Тяжелейшие условия. Вероятней всего, конфискация ЯО и распад страны, с последующими ордами нелегальных мигрантов в форме вооружённых отрядов джихадистов (и ни-ни проявить фашизм в форме недопущения их на свою территорию!). Но какой-то шанс не только на выживание населения. но и, если сильно повезёт, на сохранение страны.

3. Попытка переломить ситуацию посредством резкой эскалации кремлёвскими конфликта. Всеобщая мобилизация, применение тактического ЯО. Война РФ с НАТО, дальнейшее описывать было бы клеветническими измышлениями врага народа, с последующим отбыванием срока на урановых рудниках.

…

Прошу прощения за плохой стиль, но я вынужденно хожу вокруг, да около, т. к. в лучшем случае пост заморозят. Кстати, скачивайте и дублируйте у себя. Без жежешных кнопок перепоста, тупо копируйте и вставляйте к себе.

Итак, никаких оснований начинать невойну, согласно генерал-полковнику Ивашову, не было. Но её таки начали. С такими реакциями, какова, по мнению оппонентов, угроза втягивания в крупный ядерный конфликт РФ – НАТО? Насколько в натовских штабах могут быть уверены, что РФ не начнёт хулиганить? При том, что уже несколько лет Путен включает камикадзе, готового “попасть на небеса”, ибо “зачем нужен мир, если в нём не будет России”. И высшие должностные лица России неоднократно муссировали тему “стирания стран НАТО с лица Земли”, в особенности, в посл. недели.

…

Всё это означает, что вопрос о нацизме более не актуален. Мы не заметили, как уже пересекли черту, за которой мы стали злом, значительно большим, чем нацизм….

Асимметрия американских и эрефских сяС в том, что у них высокоточные средства доставки, особенно, с территории Зап. Европы, а у нас только возможность бить куда попало, по площадям, особенно, если целью является территория США. По этой причине, они могут нанести упреждающий удар по российским пусковым установкам, а мы нет, мы только по городам, по гражданскому населению. Мы – только удар возмездия. Наносить его первыми – это я не знаю, в каком состоянии надо быть. Как минимум, действительно “экзистенциальная угроза” самому существованию России и её населению должна существовать. Угроза неотвратимая, когда уже шансов не осталось, только последняя возможность поквитаться.

Ну и зачем оружием возмездия бряцать-то??? Чтобы там решили, что русские всерьёз спятили и лучше уж ударить первыми?

…Нас тут другое волнует. Вот, поют нам национал-патриоты всё ту же старую песню про “сплотимся вокруг верховного главнокомандущего”. Было бы вокруг чего сплачиваться! Преднамеренно, или нет, но он уже погубил страну. И что, бежать в военкомат, чтобы удобрить ради него украинский гумус?

Впрочем, беги, не беги, а за тобой придут. Будут рейды по подъездам, будет отлов мужчин на улицах. И доказывай там, в гумусе червям, что у тебя была бронь, что тебя по возрасту уже не имели права мобилизовать и те де. Кого-то ведь надо будет призывать, если древние укры получат десятки ярдов грина натовской помощи и отмобилизуются до миллиона?!?! Придётся, причём, по-быстрому. Кого уж удастся замести, того и. “Нам бы день простоять, да ночь продержаться”. .Какгрицца, перед смертью не надышишься.

Вот это сплочение вокруг верховного гавнокомандующего, без какого-л. смысла, плана, доверия, шансов. Это и есть тот русизм, за который Россию и русскую идею возненавидели миллионы “выписывающихся из русских”. Суть русской идеи, выходит, в том, чтобы начальник как угодно над тобой измывался, предавал тебя. А ты, уже зная, что тебя тупо отправляют кормить червей, просто ради того, чтобы тебя не стало, никакой другой цели, всё равно должен быть беззаветно предан верховному.

А вот теперь самое главное. То, ради чего писался пост. Русскую идею разоблачил ещё в 1835м году Николай Васильевич Гоголь, в романе “Тарас Бульба”. Есть версия (первоначально, ещё прижизненная), что Гоголь был тайным католиком. Очень похоже на то, судя по тому, что он написал. Или написал не то, что собирался? Гений всегда говорит больше, чем хочет, даже больше, чем (осознанно) может.

Вкратце. Два сына у Тараса, Остап и Андрий (с ударением на польский, видимо, манер, на первый слог). Остап – тот же Тарас, только в молодости. Фанат “казачьего лыцарства”, сиречь, мущинского братства, а ткж Запорожской Сечи и Святой Руси. Андрий – иной, он индивидуалист западноевропейского типа. Андрий любляется в панночку, панночка отвечает взаимностью. Андрий следует за паночкой, т. к. его любовь осуждаема сечевыми ксенофобами. Где паночка, там и родина Андрия. Отец приносит Андрия в жертву Молоху патриотизма, одобно тому, как Авраам принёс в жертву Исаака.

Но Авраам приносил Исаака в жертву Богу Истинному. И потому ангел спас Исаака от гибели. Андрия некому было спасать. Тарас предал отцовский долг, предал свой род, совершив сыноубийство. См. недавний мой пост об Эдиповом кмплексе:

https://asterrot.livejournal.com/527467.html

Сражаться за своих женщин и детей – это нормально. Военная пропаганда вестфальских государств именно так и внушала мобилизованным: вы защищаете свои семьи. Семья – это жена и дети, а не родители, в европейском понимании семьи. Связь с родителями, традиционно, слабее. Андрий с теми, кто принял его личность, его чувства, а не с теми, кто указывает ему, кого любить, и с кем спать.

Культ Тараса Бульбы – культ Молоха, чудовищного Идолища, заменяющего собою Бога Истинного. Только долг перед Богом может быть превыше долга перед своей семьёй, своим родом. “Не сотвори себе кумира”. Откуда взялся культ Святой Руси? От хлыстов, которые, вероятней всего, заимствовали его от жидовствующих, а те – от каббалистов, в перв. оч., от саббатианцев.

У саббатианцев (особенно, у франкистов) каждый еврей – мессия, а мессия – практически, Бог. И все евреи совокупно составляют коллективного мессию всего человечества, призванного собрать пролитые во время разбиения зеркал капли божественной крови. У хлыстов каждый русский – христ (“хлыст”), вся Русь вместе – святая. Среди хлыстов – высшие представители знати, вкл. обер-прокурора Св. Синода Голицына, чьи родственники написали чуть менее, чем полностью всю классическую русскую литературу её “золотого века”.

…

Другого русского фашизма у меня для вас нет. И странности невойны – это странности русского фашизма, странности и парадоксы хлыстовства. См. ткж книги А. Янова про “русскую идею” и “русскую партию” внутри ВКП(б)/ КПСС.

…

Впрочем, какая разница даже, в чьих это делается интересах! Писал два месяца назад, в чьих…

https://asterrot.livejournal.com/525349.html

Главное, содержание. “Что может быть лучше, чем получить пулю в живот за любимого императора” (Франца-Иосифа). Гашек, “Бравый солдат Швейк”. Вот и вся “русская идея”. Увы, на большее замаха у нас не хватило. А духовные смыслы – они очерчивают предел достижимого. Посмотрите на происходящее с этой точки зрения. Все странности перестанут казаться странностями.

Гоголь одводит читателя к мысли, что у малороссов преобладает тип Андрия, а у великороссов – тип Остапа. Западноевропейский индивидуалист против азиатского тоталитариста. … какая фантастически точная метафора “русской идеи” – убить сибя апстену во имя любимого гавнокомандующего! Святая Русь, как клуб самоубийц, однако… (АСТЕРРОТ)