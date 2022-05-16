 

Блинкен: Новая стратегия НАТО коснется сдерживания РФ

16.05.2022, 4:15, Новости дня
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Новая стратегия НАТО коснется, в том числе, сдерживания России, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

Как сообщил Блинкен журналистам на полях министерской встречи НАТО в Берлине, новая стратегия альянса будет проработана и обсуждена на саммите в Мадриде в июне. Он подчеркнул, что основой стратегии является «защита и сдерживание»передает РИА «Новости».

«И это включает защиту от и сдерживание агрессии России. Думаю, это будет полностью отражено в стратегической концепции», – сказал Блинкен.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя НАТО сообщило, что в новой стратегической концепции альянса, которая будет принята на июньском саммите НАТО в Мадриде, поведение РФ может быть обозначено как «непосредственная угроза».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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