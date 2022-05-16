 

Массовое отравление холодцом из Иваново произошло в разных регионах России

16.05.2022, 4:15, Новости дня
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Уголовное дело возбудили в Иванове в отношении изготовителя мясных продуктов, в содержании которых выявили нитрит натрия. В различных регионах страны холодцом отравились 16 человек, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ивановской области.

«Возбуждено уголовное дело в отношении ивановского индивидуального предпринимателя и иных лиц по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»… Следствием выявлены неоднократные факты отравления 16 граждан в различных регионах страны холодцом», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В пресс-службе добавили, что в соответствии с экспертными заключениями в отобранных пробах изъятого мясного продукта выявлено несоответствие требованиям безопасности по содержанию нитрита натрия.

По версии следствия, индивидуальный предприниматель, бригадир цеха и другие сотрудники, производили в Иванове мясные продукты, которые не соответствовали требованиям, предъявляемым к ним российским законодательством, в том числе законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Их задержали, им предъявили обвинение, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится сбор доказательств.

«В настоящее время следователями устанавливается весь круг лиц, пострадавших от употребления данной продукции, а также лиц, причастных к ее производству. Одновременно следственными органами будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) должностных лиц Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области», – отметили в пресс-службе.

В феврале массовое отравление детей произошло на соревнованиях в Нижегородской области.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту отравления 31 ребенка, находившегося на тренировочных сборах в городе Волгодонске Ростовской области.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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