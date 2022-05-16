 

Германия стала больше платить за российские товары

16.05.2022, 4:15, Новости дня
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Германия, несмотря на беспрецедентное число санкций и сокращение объема торговли, стала на 77,7% больше платить за импорт российских товаров, привело данные Федерального статистического ведомства издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Общие расходы на российские товары выросли на 77,7%, достигнув 4,4 млрд евро. Причиной тому послужил рост цен на сырье, в частности нефть и природный газ, и это несмотря на то, что объем импорта сократился на 27,8%. Немецкий же экспорт в Россию в марте сократился на 58,7%, до 1 млрд евро. В общем торговый дефицит – то есть разница между объемами экспорта и импорта – с Россией достиг рекордной отметки: 3,4 млрд евро, передает РИА «Новости».

В минувшую субботу министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек оценил способность Германии пережить зиму без российского газа.

Напомним, в апреле министр экономики Германии Роберт Хабек предложил немцам «меньше отапливать свое жилище, меньше шататься по саунам и реже принимать душ». По его словам, так ФРГ станет «более независимой от поставок российских энергоносителей – всей этой нечистой нефти и газа». Другой министр Германии, глава минсельхоза ФРГ Джем Оздемир в марте предлагал немцам есть меньше мяса, чтобы противостоять России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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