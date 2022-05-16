Мнение: Китайцы относятся к России лучше всего в мире

Китайцы относятся к России лучше всего в мире

▪️82% китайцев считает, что Россия сильно влияет на Китай, 79% китайцев считает влияние России — положительным

▪️79% китайцев считает, что их отношение к России улучшилось за последние 3 года. При этом у 59% китайцев отношение к США — ухудшилось

▪️79% китайцев считает Россию важной страной для развития экономики

▪️74% китайцев выступает за дружбу с Россией, а 61% за более жесткую политику в отношении США

▪️71% китайцев считает Россию самой привлекательной страной в мире в области культуры

▪️58% китайцев считают Россию самой желаемой страной для туристического посещения

▪️52% китайцев считает Россию наиболее предпочтительной страной для получения высшего образования

Ранее проведённые опросы (https://www.pewresearch.org/global/2022/04/28/chinas-partnership-with-russia-seen-as-serious-problem-for-the-us/) показали, что 92% американцев считает большой проблемой для США хорошие отношения России и Китая

Первоисточник – https://ceias.eu/wp-content/uploads/2022/05/CN-poll-report-final_may11.pdf

https://t.me/crystal_book/1010 – цинк

Возьмемся за руки друзья, чтоб не пропасть по одиночке.

Разумеется, США будут предпринять серьезные усилия, чтобы вбить клинья в партнерство РФ и Китая, которое крайне важно для обеих стран – по одниночке они слабее коалиции США, но выступая вместе они делают расклад глобальной борьбы за будущий миропорядок совсем иным, поэтому не случайно, часть американского истеблишмента выступала за то, чтобы договорится с Россией как наиболее экономически слабым участником глобального трио и разыграть ту схему, которую Никсон в 70х разыграл с КНР против СССР, только сейчас РФ должна была выступить против Китая в обмен на нормализацию отношений и признание ее сфер влияния. И в США и в РФ были группы, которые были бы не прочь разыграть такой сценарий, но упоротая позиция Демократической партии США свела все эти усилия на нет, подтолкнув Россию и Китай навстречу друг другу.

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