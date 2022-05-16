Облезлые тётки – Личное мнение

Читаю новость о том, что Агата Муцениеце купила дом. Так держать, Муципуциевна! Будет куда Прилучного привести на старости лет.



Фото: Соцсети

Только вот, глядя на твою счастливую фоточку на фоне недвижимости, я не перестаю задаваться вопросом: «Почему ты такая облезлая?»

Больше скажу: как же мне надоели все эти тётки а-ля натюрель. Неужели трудно утром, проснувшись и приняв душ, нанести лёгкий мейк?

Я не говорю про неподъёмные ресницы-опахала и килограмм тонального крема «Балет». Ни в коем случае не призываю вас малевать пряники, как это делают неумные предпенсионерки с трухлявого бревна публичной трансляции.

Но помыть голову, немного приукрасить лицо макияжем и надеть на себя что-то помимо дурацкого худи, из-под которого выглядывает не менее дурацкая футболка, — всё это идёт на пользу каждой женщине.

Посмотрите на Агатку: на лицо, причёску, одежду. Ну — ёлы-палы! — у меня уборщицы выглядят лучше, и я сейчас нисколько не преувеличиваю.

Когда ты проходишь мимо зеркала и мимоходом видишь там ухоженную женщину, у тебя и отношение к себе становится совершенно другим: плечи расправляются, на лице появляется лёгкая, расслабленная улыбка и радость от встречи с собой хотя бы взглядом.

Радость, а не разочарование. Гордость за себя, а не тоска от себя. Разницу улавливаете?

А вот когда ты видишь в зеркале облезлую тётку, то и относишься ты к себе, пусть и на подсознательном уровне, соответственно: как к облезлой тётке.

Окружающие это обязательно считают. Для порядочных ты будешь невидима. Непорядочные увидят в тебе жертву. В любом случае, ныть будешь ты.

Как проходит ваше обычное утро? Входит ли в него нанесение мейка, приведение в порядок причёски, подбор одежды, даже если вы дома?

Я вас слушаю очень внимательно.

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