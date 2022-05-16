Шикарная прическа с минимальным уходом: челка Биркин снова в моде

Сегодня многие стили переживают возрождение. Тренды на прически возвращаются, и один из них – это знаменитая челка Джейн Биркин, которая считалась иконой стиля и символом эпохи 60-х годов. Благодаря ей в 1984 году появилась легендарная сумка Birkin от Hermès, названная ее именем.

Челка Birkin снова в моде

Фирменная челка Джейн Биркин казалась легкой и естественной в течение десятилетия, но она немного отличается от обычной.

Как и большинство современных трендов, челка Birkin сегодня украшает лица богатых и знаменитых.

Фирменная челка Джейн выглядела очень естественной, и на ее укладку не требовалось столько времени и внимания, сколько его уделялось прическам того времени.

Челка Birkin длинная, падающая на ресницы, с пушистым видом и текстурой. Кроме того, пряди обрезаны настолько мягко, что на них нет резких или тупых линий.

Идея состоит в том, чтобы челка требовала минимального ухода или укладки и при этом делала свою обладательницу шикарной, даже если она в спешке выходит из дома.

Эта непринужденная привлекательность стала причиной того, что этот стиль становится сегодня все популярнее. Недавно он был замечен у Дакоты Джонсон, Дейзи Эдгар-Джонс и Зендеи.

Возрождение челки Биркин последовало за другими непринужденными стилями, такими как боб-сердцеед и волны Боттичелли, которые не требуют особого ухода.

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Хорошая новость заключается в том, что почти каждый может носить ее.

Подобно шторке или детской челке, челка Birkin — это классический способ обрамлять лицо и добавить женственности образу, независимо от его формы.

Советы

Чтобы носить челку так же непринужденно и шикарно, как это делала Джейн Биркин, не нужно предпринимать ничего особенного. Перед тем как выйти из дома, достаточно быстро взъерошить ее или высушите феном, чтобы придать слегка растрепанный вид.

Если волосы становятся немного жирными в течение дня, можно освежить их сухим шампунем.

Для достижения лучших результатов, подстригать челку следует каждые две-три недели, в зависимости от того, как быстро растут волосы.