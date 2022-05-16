Зеленский сменил командующего боевиками теробороны Украины

Владимир Зеленский назначил нового командующего силами территориальной обороны Украины, следует из указа на сайте его канцелярии.

«Назначить генера-майора Игоря Танцюру командующим Сил территориального обороны Вооруженных сил Украины», – приводит текст указа РИА «Новости».

Как информирует украинское издание Страна.ua, ранее эту должность занимал Юрий Галушкин. По данным издания, Танцюра до назначения был начальником штаба Сухопутных войск Украины, в мае был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени «за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге».

Напомним, 13 мая ВКС РФ высокоточными ракетами уничтожили штабы теробороны и батальона 24-й мехбригады ВСУ. Двумя днями ранее большая часть боевиков территориальной обороны в Одесской области дезертировали, опасаясь отправки на фронт. В начале мая Рада приняла закон об использовании теробороны в районах боевых действий. 1 января 2022 года Силы теробороны стали отдельным родом войск ВС Украины.

—