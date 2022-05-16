 

Байден решил встретиться с близкими жертв массового убийства в штате Нью-Йорк

16.05.2022, 2:50, Новости дня
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Президент США Джо Байден во вторник отправится в город Буффало в штате Нью-Йорк, где в субботу произошла стрельба в супермаркете, сообщил источник телеканала CNN.

В ходе поездки Байден пообщается с родными и близкими жертв стрельбы, передает ТАСС.

Накануне при стрельбе в супермаркете американского города Буффало погибли десять человек, еще трое получили огнестрельные ранения. Подозреваемый сдался полиции.

Подозреваемым является 18-летний белый американец Пейтон Гендрон, который, по данным полиции, открыл стрельбу по посетителям супермаркета, расположенного в одном из кварталов города Буффало, где проживает преимущественно чернокожее население.

По предварительным данным, молодой человек стрелял по большей части по темнокожим. Власти считают, что речь идет о преступлении, совершенном на почве расовой нетерпимости. Гендрон, по версии следствия, приобрел оружие на законных основаниях.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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