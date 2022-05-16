В результате стрельбы в одной из церквей Калифорнии погиб человек

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16.05.2022, 2:50, Новости дня
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В результате стрельбы в церкви в американском округе Орандж штата Калифорния погиб по меньшей мере один человек, еще пятеро пострадали, сообщил шериф округа.

«Диспетчерская получила сообщение о стрельбе в Женевской пресвитерианской церкви в 13.26 (23.26 мск). Четверо были тяжело ранены, один человек получил незначительные травмы. Все пострадавшие – взрослые и находятся на пути в больницу. Один человек умер на месте происшествия», – приводит слова шерифа округа ТАСС.

В полиции сообщили, что подозреваемый задержан. Во время стрельбы в церкви находились порядка 40 человек, в основном выходцы из Тайваня. Полиция опрашивает свидетелей.

Накануне при стрельбе в супермаркете американского города Буффало погибли десять человек, еще трое получили огнестрельные ранения. Подозреваемый сдался полиции.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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