Мнение: Средства ПВО ВС РФ на территории Украины. Март 2022

Интересный трофейный документ захваченный бойцами 1117-го батальона "Русь".

В документе представлены позиции российских ЗРК на территории Украины с указанием населенных пунктов и координат, где они находятся.

Судя по указанным населенным пунктам, документы был актуален где-то на 2-3 неделю марта до отвода войск с Киевского и Черниговского направления.

С очень большой долей вероятности информация собиралась и доводилась до ВСУ по каналам НАТО.

Это к вопросу о том, как для ВСУ средства разведки НАТО снимают часть тумана войны. Поэтому надо ясно понимать, что на Украине идет прокси-война с США и НАТО.

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