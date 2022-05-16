 

Мнение: Средства ПВО ВС РФ на территории Украины. Март 2022

16.05.2022, 2:45, Разное
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Интересный трофейный документ захваченный бойцами 1117-го батальона "Русь".
В документе представлены позиции российских ЗРК на территории Украины с указанием населенных пунктов и координат, где они находятся.
Судя по указанным населенным пунктам, документы был актуален где-то на 2-3 неделю марта до отвода войск с Киевского и Черниговского направления.
С очень большой долей вероятности информация собиралась и доводилась до ВСУ по каналам НАТО.
Это к вопросу о том, как для ВСУ средства разведки НАТО снимают часть тумана войны. Поэтому надо ясно понимать, что на Украине идет прокси-война с США и НАТО.

Источник: Colonel Cassad



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