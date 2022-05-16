Британский иллюстратор сравнила эксцентричные наряды Леди Гаги с грибами. Сходство очевидно

Молодая девушка Джо Браун – профессиональный иллюстратор из Южного Девона. Она обожает мир дикой природы, эта любовь сочетается с творческими задатками. Один из самых интересных проектов Джо – сравнение образов эпатажной исполнительницы Леди Гаги с грибами. Давайте посмотрим, что получилось.

Мир гламурных грибов

Грибы бывают необычными, как и костюмы Леди Гаги.

Стильный наряд певицы напоминает изящную шляпку гриба.

Еще одна интересная аналогия.

Черно-белые нюансы.

Посмотрите, шляпа певицы напоминает шляпку гриба.

Безумный цвет, нетипичный для созданий живой природы.

Красный наряд Леди Гаги похож на аналогичный по оттенку гриб.

Грибы, как и головные уборы, бывают разными.

Еще одна шляпка знаменитости в стиле гриба от эпатажной певицы.

Глядя на некоторые фото, сложно понять, что более удивительно – наряды исполнительницы или же причудливая фантазия живой природы.