Британский иллюстратор сравнила эксцентричные наряды Леди Гаги с грибами. Сходство очевидно
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Молодая девушка Джо Браун – профессиональный иллюстратор из Южного Девона. Она обожает мир дикой природы, эта любовь сочетается с творческими задатками. Один из самых интересных проектов Джо – сравнение образов эпатажной исполнительницы Леди Гаги с грибами. Давайте посмотрим, что получилось.
Мир гламурных грибов
Грибы бывают необычными, как и костюмы Леди Гаги.
Стильный наряд певицы напоминает изящную шляпку гриба.
Еще одна интересная аналогия.
Черно-белые нюансы.
Посмотрите, шляпа певицы напоминает шляпку гриба.
Безумный цвет, нетипичный для созданий живой природы.
Красный наряд Леди Гаги похож на аналогичный по оттенку гриб.
Грибы, как и головные уборы, бывают разными.
Еще одна шляпка знаменитости в стиле гриба от эпатажной певицы.
Глядя на некоторые фото, сложно понять, что более удивительно – наряды исполнительницы или же причудливая фантазия живой природы.
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