Замаскировать широкие плечи или удлинить ноги: стильные приемы, которые помогут выбрать модное летнее платье по фигуре

По-настоящему теплые деньки не за горами, поэтому уже сейчас пора доставать свои любимые платья и собирать провокационные образы. Конечно, за зиму у многих изменилась фигура, поэтому стилисты на страницах модных журналов уже подготовили гайд стильных приемов, которые помогут скрыть недостатки фигуры и создадут летнее настроение.

Песочные часы

Для обладательниц фигуры “песочные часы” нет одежды, которую они должны избегать, им все подходит. Но в вашем гардеробе обязательно должно быть платье с юбкой бодикон и укороченная куртка. Добавьте сандалии или платформу, в зависимости от мероприятия, сумку через плечо, модные очки, и получите образ девушки, которая сошла с обложки модного журнала. Образ отлично подойдет и для похода с подругами в кино, и для романтического свидания вечером в ресторане.

Широкие плечи

Такой тип фигуры встречается довольно часто, особенно среди девушек, занимающихся спортом. Широкие плечи превращают фигуру в мужскую, поэтому одежду нужно выбирать очень тщательно. Главный акцент – декольте. Пусть это будет облегающее платье с квадратным декольте, которое отвлекает внимание от широких плеч и создает иллюзию пропорциональности. Кстати, силуэт в общем тоже будет смотреться более изящно. Женственности добавит и правильно выбранная ткань – вязаная. Ее уникальный рисунок станет опорой вашему образу. Для романтических встреч добавьте к платью блейзер или жакет. Избегайте крупных, броских украшений. Если хочется надеть что-то, выберите тонкий браслет на запястье.

Пышные бедра

Для обладательниц пышных бедер подойдут платья, юбки которых не прилипают и не обтягивают. Идеальный пример тот, что на фотографии. Наряд дополнен широкими рукавами и воротником, который помогает сбалансировать нижнюю часть. Талию подчеркивает шнур. Высокие сапоги и сумка модного цвета добавят стиля и сделают вас заметной среди однообразной толпы. В качестве базового аксессуара выбирайте очки.

Очень худые девушки

Очень худые девушки, как ни странно, тоже имеют проблемы с выбором платьев, которые в большинстве своем висят на тонком стане, как халат. Стилисты рекомендуют выбрать наряд, который уже имеет определенную форму и силуэт, например с резинкой на талии. Очень хорошо, если на груди и рукавах есть оборки и манжеты, они создают объем и подчеркивают нежность фигуры. Что касается прически, то тут лучше отдавать предпочтение распущенным пышным волосам, которые также добавят образу объема.

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Недлинные ноги

Ваш выбор – платья мини. Но с мини нужно быть крайне аккуратными, чтобы образ не получился вульгарным. Конечно, чем короче юбка, тем длиннее будут казаться ноги, однако нужно соблюдать баланс. Отдайте предпочтение платьям с закрытым воротником. Образ получится очень элегантным. Чтобы закончить образ и добавить роста, на ноги надевайте туфли на танкетке или платформе.

Узкие бедра

Узкие бедра чаще всего идут в паре с прямой талией, поэтому выбор платья должен решать две проблемы одновременно. Тут вам помогут ремни и рюши. Ремни помогут сделать акцент на талии и визуально придать ей нужный изгиб, а юбка с рюшами и оборками добавит объема узким прямым бедрам. Секрет: чтобы воображение рисовало под юбкой красивые линии, подберите юбку так, чтобы линия оборок начиналась от середины бедра.

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Высокие девушки

Ваш рост уникален, но многие его почему-то стесняются. Если это ваш случай, тогда обратите внимание на длинные платья в стиле бохо с ярким цветочным принтом и воротником холтер. Такой крой превратит вас в настоящую топ-модель и привлечет заслуженное внимание.

Если есть живот

Если нужно спрятать животик, выбирайте традиционное платье-рубашку свободного кроя. Оно идеально поможет скрыть недостаток, потому что не облегает фигуру. Предпочтение отдавайте белому цвету, который сделает образ свежим и добавит легкости. Стильную нотку внесут несколько массивных украшений и простая прическа – пучок на затылке. Плюс яркая мини-сумочка актуального цвета сезона.

Пышные ягодицы

Если у вас красивые полные бедра и пышные ягодицы, выбирайте облегающие платья миди. Платья в обтяжку достойно представят публике вашу фигуру, а если вы добавите к яркому наряду сандалии или туфли со шнуровкой, то превратитесь в настоящую Ким Кардашьян, которая собирает миллионы восхищенных взглядов.