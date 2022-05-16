 

Жадная собака отказалась делиться едой с хозяином: в интернете забили тревогу из-за лакомства (видео)

16.05.2022, 2:03, Разное
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Для
питающийся лишь кормом
собаки мороженое – это настоящее лакомство, ведь такой продукт они могут отведать далеко не всегда. Попробовать замороженную массу может лишь тот питомец, который имеет щедрого хозяина. Насколько сильно собаки любят мороженое, становится ясно при просмотре набирающего популярность в Сети ролика.

На видео, появившемся на канале ViralHog, запечатлена собака, уплетающая мороженое из крошечной миски. Когда человек протягивает руку, чтобы забрать емкость, животное отворачивается, давая понять, что не хочет делиться лакомством. Так происходит несколько раз, пока воспроизводится видео.

Однако интернет-пользователи забили тревогу. Они разглядели, что мороженое, которым наслаждалась собака, является шоколадным, а этот продукт очень вредный для собак. Некоторые зрители посчитали, что ответственный хозяин не стал бы давать шоколад питомцу, поэтому предположили: шерстистый четвероногий отведал мороженое, в котором содержится рожковое дерево.



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