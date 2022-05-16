 

Пискарев: Страны G7 усиливают прямое вмешательство во внутренние дела РФ

16.05.2022, 1:25, Новости дня
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Страны Группы семи (G7) усиливают прямое вмешательство во внутренние дела России, что подтверждает необходимость совершенствования законодательства по защите суверенитета России, сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Итогом встречи глав внешнеполитических ведомств G7, которая накануне прошла в Германии, стало решение усилить санкционное давление на нашу страну и прямое вмешательство во внутренние дела России», – приводятся слова депутата в Telegram-канале думской комиссии по расследованию вмешательства извне.

Как отметил Пискарев, в итоговом коммюнике этой группы стран заявлено о намерении отстаивать свои национальные ценности и интересы путем взаимодействия с неправительственными организациями, представителями гражданского общества, академических кругов и СМИ «как дома, так и за рубежом».

«Таким образом, в документе четко подтверждается курс Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США по вмешательству во внутренние дела РФ путем навязывания нашему обществу своих представлений о демократии. Что это за взаимодействие и к чему оно ведет, мы хорошо знаем», – указано в сообщении.

Депутат также подчеркнул, что инициатива G7 о защите «информационной среды от иностранных информационных манипуляций и вмешательств» подразумевает под собой «дальнейшее усиление цензуры и зачистку западного информационного пространства и соцсетей от российских СМИ и любых мнений, которые расходятся с «генеральной линией».

«Все это подтверждает необходимость совершенствования законодательства по защите нашего суверенитета. Обязательно продолжим и активизируем эту работу», – резюмировал парламентарий. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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