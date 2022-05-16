 

День Мавры Рассадницы: традиции и запреты 16 мая

16.05.2022, 0:38, Разное
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Мученики Тимофей и Мавра

Почитаемые в нынешний церковный праздник мученики жили еще в 3-4 веках и были мужем и женой. Однако недолго им удалось прожить вместе. Тимофей был переписчиком богослужебных книг и его обвинили хранении запрещенной литературы. Буквально через 20 дней после свадьбы Тимофея схватили и стали подвергать ужасным пыткам. Чуть позже схватили и Мавру, которая тоже не отреклась от своей веры и решила умереть вместе с мужем. Несмотря на страшные истязания, супруги долгое время оставались невредимыми. Тогда их распяли друг напротив друга, и они пробыли на крестах девять дней, а на десятый отдали свои души Богу.

В народе день памяти мучеников давно прозвали днем Мавры Рассадницы – прозвище, данное святой, связано с обычаем высаживать в этот день рассаду.

Что нельзя делать 16 мая

Памятуя о христианском подвиге Мавры и Тимофея, в этот церковный праздник нельзя ссориться и скандалить со своей второй половинкой. Даже простое повышение голоса на мужа или жену в этот день под запретом – не зря православные верили, что ссора 16 мая может определить семейную жизнь на весь будущий год. Лучше всего провести день в мире и согласии.

В числе других запретов в этот православный праздник – начало строительства дома. Особенно осторожно всегда относились к работам с материалом от разрушенного здания.

Приметы и традиции

Зная о том, какой сегодня православный праздник, люди всегда старались сварить щи из свежей крапивы, лебеды, щавеля или даже из квашеной капусты. Впрочем, считалось, что запасы квашенки к 16 мая заканчиваются, поэтому в основном щи были зелеными. Также в этот день старались посадить молодую капусту, предварительно окропив семена святой водой. Кроме того, особенно вкусным в день Мавры считалось коровье молоко – из него пастухи даже варили специальную мавринскую кашу.

Что касается погодных примет, то люди верили:

  • Если выпало много росы, будет богатый урожай огурцов;
  • Если пышным цветом зацвела черемуха, лето будет засушливым;
  • Если день теплый, зима будет студеной;
  • Если на небе мелкие тучки, подует сильный ветер.


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