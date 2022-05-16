Повышение процентной ставки ФРС увеличило риск рецессии в США

Повышение Федеральной резервной системой (ФРС) США базовой процентной ставки может ввергнуть американскую экономику в рецессию, такое мнение почетного профессора Университета Джорджа Мейсона в штате Вирджиния Билла Шнайдера публикует The Hill.

«Все признают, что инфляция является наибольшей политической угрозой для демократов [в США] в этом году. Но еще большей угрозой для демократов будет рецессия – если не в этом году, то в ближайшие два года», – приводит ТАСС мнение Шнайдера, который ранее был ведущим политическим обозревателем телекомпании CNN.

Он поясняет, что обе эти экономические проблемы взаимосвязаны. Так, «чтобы сдержать инфляцию, федеральное правительство должно замедлить рост экономики и не допускать ее перегрева». «Обычно это делается с помощью денежно-кредитной политики, за которую в первую очередь отвечает ФРС», – отметил он, указав, что американский финансовый регулятор в связи с этим намерен в течение 2022 года поднять ставку семь раз.

«Повышение процентной ставки – это, как известно, тупой инструмент. Ограничение заимствований, расходов и инвестиций, безусловно, замедлит экономику и приведет к снижению цен. Но это также может ввергнуть экономику в рецессию. У нас уже был один квартал отрицательного роста – первый квартал этого года, когда экономика сократилась на 1,4%. Второй квартал подряд отрицательного экономического роста будет официально обозначать рецессию», – считает эксперт.

Шнайдер напомнил, что с 1950 года США пережили 11 рецессий – «все они, за исключением одной, начались при президентах-республиканцах». Он также подчеркнул, что «демократы не терпят рецессий». «Президент-демократ, допускающий резкий рост безработицы, предает принципы своей партии так же, как и президент-республиканец, повышающий налоги», – указал профессор, подчеркнув, что каждый президент [США], при котором начинается рецессия, «должен заплатить политическую цену».

В понедельник миллиардер и сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс спрогнозировал мировую рецессию из-за кризиса на Украине.

В апреле американцев предупредили о влиянии санкций против РФ на инфляцию в США. 13 апреля президент США Джо Байден выступил с утверждением, что рост инфляции в США в марте якобы был спровоцирован на 70% российской военной спецоперацией на Украине. В тот же день министр финансов США Джанет Йеллен отметила высокую инфляцию «не только в США, но и по всему миру», а также допустила возможность рецессии в Европе.

Тем временем американцы начали обвинять Байдена в разгоне неконтролируемой инфляции в США и попытке переложить вину за состояние американской экономики на президента РФ Владимира Путина, экс-главу США Дональда Трампа, ОПЕК и пандемию.

Напомним, президент РФ Владимир Путин отмечал, что США пытаются решить свои проблемы за чужой счет, свалить ошибки на Россию и заработать на нестабильности в мире.

В марте глава ФРС Джером Пауэлл предсказал высокую долларовую инфляцию до середины 2022 года. Ранее американский президент Джо Байден объяснил рекордную инфляцию в США «издержками» санкций против России. Между тем президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что власти США обманывают население, прикрываясь Россией.

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