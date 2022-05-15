Бэбилайтс и пикси с челкой: как выглядеть моложе в 70 с помощью современной модной прически

Женщины в любом возрасте хотят выглядеть привлекательно, стильно или элегантно. Большую роль в создании шикарного образа играет стрижка и цвет волос. Очень важно правильно подбирать стрижку, даже если вы достигли солидного возраста. В этой подборке современных причесок для женщин старше семидесяти лет вы сможете найти вдохновение и создать новый неповторимый образ. Обратите внимание на эти трендовые стрижки и яркие цвета волос последнего сезона для женщин, которые с возрастом не теряют изящества и остаются красивыми и женственными.

Пикси-боб с коротким затылком

Эту стрижку можно отнести к категории смелых причесок для женщин старше семидесяти. Пикси-боб по праву считают лучшей стрижкой, которая придает волосам дополнительный объем. Особенность этого вида стрижки заключается в очень коротко подстриженных волосах в области шеи и удлиненных боковых прядях, достигающих подбородка. Вы сможете создать шикарный образ, если выберете для себя один из актуальных серебристых оттенков волос, например пепельно-русый или серо-стальной.

Короткая стрижка для низкого лба

Этот вариант стрижки идеально подойдет для пожилых женщин, обладательниц тонких волос, которые носят очки. Сделав такую стрижку, вы можете быть уверены, что благодаря ей вы будете выглядеть моложе. Немаловажную роль здесь играет и цвет волос. Эксперты рекомендуют выбрать в меру яркий оттенок, например сделать ваши волосы медно-красными. Так ваша прическа будет выглядеть, с одной стороны, достаточно консервативной, а с другой – стильной и модной.

Короткая стрижка для блондинки

Она тоже подойдет для женщин, которые постоянно носят очки. Эта стрижка – доказательство того, что лучшие прически на самом деле достаточно простые. Иногда нужно просто набраться смелости, чтобы изменить свой стиль и стать поклонницей коротких волос. Особенно если вы долгое время вы носили длинные волосы. В этом случае решиться на кардинальную смену прически бывает непросто. Но не стоит бояться. Чтобы сделать образ идеальным, попробуйте теплый оттенок блонда.

Рваная пикси с челкой и бэбилайтс

Вы никогда не будете слишком стары для бликов — они даже могут оказаться полезны и добавить объема вашей прическе и привлечь внимание к вашему лицу. Сделайте рваную стрижку пикси и оставьте челку немного длиннее, чем обычно. Затем для создания нужного эффекта разместите золотые бэбилайты, или блики, спереди и вокруг пробора, чтобы придать всей прическе более легкий и непринужденный вид.

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Серебристый уложенный боб длиной до линии челюсти

Эта прическа является прекрасным примером того, как стильно и элегантно могут выглядеть аккуратные, хорошо сформированные прически для женщин старше семидесяти лет. Продемонстрируйте свои белоснежные волосы с шикарной стрижкой! Вы вполне можете внести некоторое разнообразие в свой образ и время от времени красить волосы, чтобы сделать их более блестящими.

Еще один блонд

Ваши волосы выглядят тусклыми, блеклыми или выцветшими? Тогда вам стоит выбрать медовый блонд, который невероятным образом подчеркнет светлый цвет лица. Этот оттенок будет идеально сочетаться с короткой стрижкой с пушистой челкой и удлиненными прядями по бокам.

Короткая стрижка с челкой

Идеальный вариант, если про цвет ваших волос можно сказать «соль с перцем». В нынешнем сезоне этот оттенок считается одним из самых модных. Это может быть как ваш естественный цвет волос, так и окрашенный в салоне. Попросите, чтобы ваш мастер правильно распределил цвет по волосам, чтобы выглядеть более элегантно. Более светлые пряди спереди будут привлекать внимание к вашему лицу.

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Стрижка “паж” для тонких прямых волос

В пожилом возрасте лучшей прической можно назвать ту, благодаря которой вы чувствуете себя намного моложе. Эта стрижка под пажа считается культовой прической с легким панковским оттенком, которая идеально подходит для уверенных в себе женщин. Для того чтобы подчеркнуть образ, вы также можете добавить темные блики.

Лохматая пикси

Еще одна трендовая прическа последнего сезона, которая подойдет для серебристых волос. Красивая стрижка — ключевой элемент образа пожилой женщины. Лохматая пикси является доказательством того, что прическа для женщин в возрасте может выглядеть современной и быть простой в укладке.

Стильный боб А-силуэта с челкой

Эта прическа для волос средней длины будет идеально сочетаться с очками. В этом случае стоит дополнить стрижку боб А-силуэта с прядями, обрамляющими лицо, челкой, которая будет доходить до линии бровей. Если вы задумались, какой цвет волос выбрать, попробуйте серебристо-фиолетовый, он придаст вам особое очарование.

Пикси с бахромой и бэбилайтами

Шоколадный цвет волос и стрижка пикси – прямое доказательство того, что, если вам не хочется ходить с седыми волосами, никто не помешает вам использовать любимый цвет волос времен вашей молодости. Только не забудьте попросить вашего колориста сделать несколько ярких бэбилайтов!