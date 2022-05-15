На все про все – 10 минут: быстрая домашняя тренировка для поднятия настроения и усиления частоты сердечных сокращений

Сегодня многие женщины жалуются, что напряженный ритм жизни не позволяет им найти свободное время для посещения фитнес-зала, заняться бегом или плаванием. С этим утверждением не согласна Хлоя де Винтер, физиотерапевт и мастер-инструктор по пилатесу. Специально для очень занятых женщин она разработала комплекс простых упражнений, которые поднимут настроение и увеличат частоту сердечных сокращений. По времени он займет не более 10 минут.

Хлоя разработала десятки подобных комплексов, которые дают всплески энергии и заряд бодрости. Упражнения можно выполнять утром перед работой, в обеденный перерыв, вечером, перед приготовлением ужина или даже в то время, пока варятся макароны. Включение представленного комплекса в вашу ежедневную тренировку позволит вам прекрасно себя чувствовать. После его выполнения вы почувствуете бодрость, ясность ума, прилив энергии. Поэтому не стоит сетовать на недостаток времени: внимательно изучите инструкции и рекомендации Хлои де Винтер к этим простым упражнениям и приступайте к тренировке. Выполняйте каждое упражнение в течение минуты, а затем повторите его еще раз.

Выпад перед ударом

Вас что-то расстраивает? Своими бесконечными придирками надоедает начальник? Утром пролили на себя кофе? Это упражнение избавит от напряжения, снимет раздражение, а также укрепит ваши ноги. Упражнение выполняется просто.

Встаньте на коврик прямо, ноги – на ширине бедер. Левой ногой сделайте шаг назад и оба колена согните в выпад. Затем резкий замах ногой, имитирующий удар прямо перед собой. Вернувшись в исходное положение, упражнение повторите правой ногой.

Наклоны назад с поворотом

Кто-то, глядя на следующее фото, решит, что Хлоя предлагает очень сложное упражнение, но это заблуждение. Выполнять его просто, а действует оно эффективно, повышая частоту сердечных сокращений и улучшая координацию. Кроме того, оно отлично прорабатывает и укрепляет плечевой пояс и дает небольшую боковую растяжку тела.

Сядьте на коврик, руки расположены за спиной, пальцы отвернуты от тела. Сделав упор на ноги, высоко поднимите бедра и одновременно поднимите над головой левую руку над головой. Во время выполнения упражнения позвольте своему телу скручиваться, когда вы создаете «арку». Медленно опуститесь на коврик и повторите упражнение с правой рукой.

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Скрещивания

Это популярное и часто используемое в разных комплексах упражнение, которое позволяет укрепить мышцы пресса. Если вы будете выполнять его медленно, эффект будет максимальным. Лягте на спину, пальцы рук, скрещенные в замок, расположены под головой, локти разведены в стороны.

Поднимите согнутую в колене правую ногу и, оторвав голову и грудь от коврика, постарайтесь дотянуться к ней левым локтем. Повторите упражнение в другую сторону. Продолжайте, не отрывая верхнюю часть тела от коврика, в течение минуты.

Колено к носу

Вы проработали мышцы пресса, а теперь пришло время потревожить жирок на животе, ведь время идет к пляжному сезону. Займите положение «планка»: руки в упоре под плечами, ноги на пальцах стоп, копчик немного опущен.

Подтяните левое колено к носу, мягко округляя позвоночник. Вернитесь в исходное положение, повторите упражнение с правой ногой.

Попрыгаем!

Закончите тренировку прыжками. Это упражнение полезно для здоровья костей и укрепления квадрицепсов. Его можно упростить, заменив прыжки приседаниями.

Встаньте прямо, ноги поставьте на ширине бедер. Сделайте неглубокий присед, отодвинув назад бедра, плечи расправлены. Оттолкнувшись ногами, сделайте прыжок. Мягко приземлитесь в присед и обопритесь на ноги. Продолжайте выполнять это упражнение в течение минуты, и вы почувствуете прилив бодрости.