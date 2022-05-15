Общество: Спецоперация выявила самые нужные для армии беспилотники

Согласно сообщениям Минобороны РФ, российские войска уничтожили на Украине уже сотни БПЛА противника. Активно применяет беспилотники и российская армия. Прямо сейчас в ходе боев испытываются новые модификации дронов, а некоторые их разновидности показали особую эффективность. Какие БПЛА оказались наиболее полезными во время спецоперации?

Вооруженные силы РФ начали использовать беспилотный комплекс «Орлан-10» для ударов по бронетехнике. Об этом в пятницу сообщил телеканал «Звезда». «В ходе спецоперации военнослужащие впервые применили новейшую модификацию беспилотника, который теперь может наносить высокоточные удары по земле и поражать живую силу и технику. Операторы БПЛА находят цель и сбрасывают осколочно-фугасные боеприпасы с высоты двух километров», – передал телеканал.

Снаряды находятся в контейнерах, подвешенных под крыльями беспилотника. Полный боекомплект составляет четыре осколочно-фугасных снаряда, способных поражать автомобильную технику, минометное вооружение и живую силу противника. Подчеркивается, что пока новая модификация поражает легкую бронетехнику ВСУ.

«Орлан-10» принадлежит к классу малых беспилотников. Длина корпуса – 1,8 м. Размах крыльев – 3,1 м. Масса без аппаратуры – 12,5 кг. Дальность полета – 110 км. Может находиться в воздухе не меньше 10 часов.

Охота за «кочующими минометами»

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков напомнил, что «Орлан-10» создавался исключительно как разведчик. Именно эти задачи он выполнял в Сирии, где наводил на цели, по которым затем наносил удары другой боевой БПЛА – «Орион». В ходе украинской операции возросла роль ударных беспилотников, отмечает эксперт, – «поскольку противник использует различные хитрые тактики, например, «кочующий миномет» или «кочующая РСЗО (реактивная система залпового огня)». Отловить такую технику сложно. Дрон-разведчик лишь передает данные, но цель способна сменить координаты и уйти в укрытие до того, как по ней будет нанесен удар», – отметил эксперт.

Разведывательный беспилотник, оснащенный средствами поражения класса «воздух-земля», может сам вывести из строя бронетехнику противника. «Отзываясь на такую потребность, и сделана соответствующая доработка и «Орлан» теперь – ударно-разведывательный комплекс», – подчеркнул Леонков.

«Напомню, что дроны вообще выполняют роль разведчика и корректировщика для огневых средств, начиная от минометов и заканчивая тяжелой артиллерией или ракетными комплексами систем залпового огня. Если у противника слабая ПВО, дрон может безнаказанно проникать на глубину в 50 км в тыл противника, в поисках войск, батарей, отдельных объектов. Правда, на глубине в 100 км и дальше уже нужна разведывательная авиация», – отметил Леонков.

Боевые дроны величиной со стрекозу

В распоряжении наших войск должны быть и стратегические, и оперативно-тактические беспилотники, и дроны-камикадзе, считает заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов. «Все эти виды БПЛА уже производит российский оборонно-промышленный комплекс. Нам нужно много беспилотников – не только «Орлан-10», но и другие малые разведчики «Тахион», «Элерон-3», «Леер», «Сириус» и другие. Они должны действовать одновременно и разнонаправленно – проводить разведку, атаку и так далее. Только так повышается общая эффективность», – отметил он газете ВЗГЛЯД.

Но особенно удачно, по словам экспертов, в ходе операции на Украине зарекомендовали себя квадрокоптеры. В том числе, например, в Мариуполе, в условиях городской и заводской застройки, когда противник пользуется для маскировки и защиты от прямого попадания, полагают эксперты.

Боевые действия на Украине «наглядно показали ценность беспилотных систем малого класса мультироторной схемы (с несколькими пропеллерами), считает эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов. «Действия часто ведутся в урбанизированной местности, при этом ставка делается на максимально точные удары, на минимизацию сопутствующего ущерба. В подобных условиях применение таких систем весьма эффективно: воинские подразделения низшего звена получают собственное средство видовой разведки в ближнем радиусе», – указал Федутинов.

«С помощью беспилотников можно корректировать огонь и поражать цели со второго выстрела,

– добавляет Леонков. – Беспилотники особенно эффективны в условиях городского боя, когда нужно получить оперативные данные о том, что происходит за соседнем домом, за углом. Если все пространство простреливается, то поручать такую задачу человеку – большой риск потери военного специалиста. Лучше рисковать дроном, чем человеком». Леонков ожидает, что по итогам спецоперации будет принято решение о разработке класса малых беспилотников – с дальностью полета до пяти километров.

В российском оборонпроме на прошлой неделе уже заявили о том, что учтут текущий опыт украинской операции. Официальный представитель «Ростеха» пообещал, что госкорпорация даже выпустит карманные беспилотники. «Такие дроны практически незаметны, умещаются буквально в кармане, при этом позволяют корректировать огонь, вести мониторинг и получать разведданные в реальном времени», – отметил представитель. По его мнению, малогабаритные беспилотники помогут значительно повысить эффективность подразделений.

Стоит отметить, что в 2016 году в «Ростехе» уже отчитались о первом применении мини-беспилотников российскими десантниками на учениях в Сербии. Там говорили, что «мини-беспилотник по своим размерам сопоставим со стрекозой». Как напоминает «Интерфакс», в 2019 году в пресс-службе Южного военного округа сообщили, что в дислоцированные на Кавказе соединения 58-й армии впервые поступило более 10 беспилотных летательных мини-аппаратов квадрокоптерного типа. Более точных данных не приводилось.

ВСУ понадеялись на «Фурию»

В свою очередь, ВСУ тоже использует беспилотники для разведки, – как свои, так и американские. Например, в пятницу спецназ Росгвардии уничтожил в Харьковской области украинский беспилотник типа А1-СМ «Фурия», сообщили ТАСС в ведомстве. «Записи с беспилотного летательного аппарата были изъяты и переданы сотрудникам компетентных органов», – заключили в Росгвардии.

«Военное обозрение» отмечало, что этот дрон-разведчик был принят на вооружение ВСУ совсем недавно – в середине апреля. У «Фурии» компактные габариты – длина чуть более метра, а размах крыльев – 1,6 метра. Ее оперативный радиус действия – около 50 км, а практический «потолок» – 2,5 км. В воздухе «Фурия» может находиться до трех часов.

Тем временем, кураторы ВСУ из США решили опробовать на украинских полях совсем новую модель боевого дрона-камикадзе. Это Phoenix Ghost (или PG, условно переводится как «Феникс-Призрак»). Как сообщало в конце апреля издание Politico, Вашингтон включил в пакет военной помощи Киеву поставку 121 БПЛА марки PG. По данным издания, дрон настолько мал, что может поместиться в небольшой рюкзак и относится к категории барражирующих боеприпасов. Он способен оставаться в воздухе по 30-40 минут, – прежде чем оператор найдет цель и задействует укрепленную на PG боеголовку.

Точные технические характеристики PG засекречены, но эксперты считают его аналогом уже известного военного беспилотника Switchblade, длина которого, как известно, составляет 130 см. Предположительно дрон способен поражать средние наземные бронированные цели, в том числе ночью за счет инфракрасных датчиков. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби назвал «оптимальным» для нужд украинской армии в Донбассе. В начале мая он сообщил, что 20 украинских военных операторов прошли обучение по управлению PG.

«Само по себе количество – 20 операторов боевых дронов – это солидное число, целое подразделение,

– поясняет заслуженный военный летчик Владимир Попов. – Но давайте посчитаем: сейчас на Украине фронт очень протяженный. Операторы работают в две смены, то есть одновременно в воздухе будет, скорее всего, не больше 10 дронов. Следовательно, они окажутся эффективны только на каком-то определенном одном или двух участках. А «размазывать» их по всей линии фронта смысла нет».

Таким образом, по словам эксперта, всего у ВСУ будет максимум три передвижных командных пункта, местоположение которых оперативно определят российские военные. «КП будут непременно располагаться около населенных пунктов и в радиусе двух-трех километрах от мест базирования самих беспилотников. После первой же атаки ВС РФ вычислят местонахождение дронов по траектории полета и уничтожат их. Если не будет угрозы мирному населению, то могут нанести удар и по КП», – допускает Попов.

Если удастся сбить Phoenix Ghost, можно будет скопировать его, создав похожее вооружение, но лишь в перспективе, отмечает Федутинов, а для быстрого результата нужны задействовать собственные наработки. «В РФ имеется некоторое количество разработок беспилотных систем, относящихся к мини-классу. Большинство из них относится к системам, созданным частными компаниями по собственной инициативе и зачастую на собственные же средства», – сетует Федутинов.

Леонков настроен по этому поводу оптимистично. «Запуск в производство карманных беспилотников в РФ зависит от компонентной базы. Все это у РФ есть. Такие малые беспилотники, скорее всего, будут вертолетного типа и действительно смогут умещаться на ладони оператора. «Ростех» может справиться с этой задачей до конца года. Первые образцы могут появиться уже на выставке «Армия-2022», – предположил Леонков.

Реверсивный инжиниринг на фронтах ДНР

В ходе конфликта обе стороны используют не только военные, но и гражданские беспилотники. О том, какую незаменимую роль играют на поле боя обычные «мирные» коптеры, рассказали ополченцы из Донецкой народной республики (ДНР).

DJI Mini 2 (Фото: Malina Petr/CTK/Global Look Press)

Подробный отчет о конкретных моделях и тактике их применения был

опубликован в середине апреля авторами YouTube-канала GreyZone. По их словам, защитники ДНР покупали их попросту в Интернете, используя затем для разведки. «Гражданские» квадрокоптеры могут подниматься на 500 метров и преодолевать расстояние до 4 км. При этом размер у них практически карманный. Дрон китайского производства DJI Mini 2 – в длину всего 13 сантиметров, а весом 249 грамм. Он оснащен двукратным зумом (параметр, влияющий на качество съемки). Он пролетает до двух километров, оставаясь на высоте в 100-120 м. С его помощью, рассказали блогеры из ДНР, можно осмотреть, к примеру, заминированный мост. Впрочем, использовать его можно только при благоприятных погодных условиях. При сильном ветре такой коптер почти теряет управляемость.

Применялась ополченцами и более продвинутая модель – Mavic 3, оснащенная 28-кратным зумом. Благодаря тепловизору авторы ролика засекали ночью «живую силу противника», а с помощью GPS-модуля получали точные координаты мишени.

Кстати, спустя пару недель после публикации ролика китайская компания DJI, мировой лидер по производству коптеров, объявила о приостановке продаж в РФ и на Украине. К тому времени в Евросоюзе, а точнее, в Германии – коптеры этой компании даже начали изымать из продажи, – после публичных обвинений в том, что ее оборудование используется в боях на Украине с обеих сторон. «Мы не поддерживаем любое использование наших продуктов, которое наносит ущерб жизни, правам или интересам людей», – сообщила тогда DJI.

Переделку коптеров под боевые цели Федутинов называет «реверсным инжинирингом». На его взгляд, опыт народных умельцев заслуживает изучения, поскольку наши инженеры и конструкторы впоследствии могли бы положить его в основу новых разработок. «Однако системы, разработанные с учетом такого интеллектуального обогащения, появятся лишь через годы. Многие же вещи нужны нашим военным уже сейчас. Для этого надо максимально использовать те наработки, которые были сделаны российским компаниями промышленности в инициативном порядке», – призывает эксперт.

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