Мнение: Битва за остров Змеиный 7-8 мая

Битва за остров Змеиный 7-8 мая.

Замысел операции по захвату Змеиного пришел к украинским властям из Лондона. Его целью было омрачить в России, ДНР и ЛНР празднование Дня Победы;

Штурм острова начался вечером 7 мая после продолжительной разведки Змеиного с украинских БПЛА;

С наступлением темноты, 3 украинских бомбардировщика Су-24 с прикрывающим истребителем ВВС Украины Су-27, подлетев на предельно низких высотах к острову, нанесли бомбовый удар. Дежурными силами авиации Черноморского Флота все самолеты противника уничтожили над морем;

После удара противник направил на остров первые отряды десанта. Подразделения спецназа главного управления разведки украинского МО на трёх десантно-штурмовых катерах проекта «Кентавр» приблизились к Змеиному, успев высадить 24 диверсанта. Все украинские катера удалось затопить, исключив возможность эвакуации. В ходе завязавшегося боя, российским военным удалось вытеснить спецназ противника на побережье и там уничтожить

Киев предпринял повторную попытку штурма. Под прикрытием вертолета Ми-24 к острову выдвинулись 3 транспортно-десантных Ми-8 со спецназом на борту. В одном из Ми-8 находился координатор высадки подразделений – замкомандующего ВМС ВСУ по авиации – полковник Игорь Бедзай;

Вся вертолётная группа при подлёте к острову была уничтожена истребителями российских ВКС. Летчики, десант и координатор операции погибли.

Еще 6 вертолетов для высадки десанта второй волны находились в полной готовности на военном аэродроме в Одесской области. По аэродрому был нанесен удар высокоточным оружием ВКС РФ, уничтоживший 6 украинских вертолётов Ми-8 и Ми-24;

В течение двух суток авиация ЧФ и средства ПВО уничтожили в районе Змеиного 30 украинских БПЛА, среди которых – 9 ударных «Байрактар-ТБ2»;

Придуманная Западом акция привела к бессмысленной гибели более 50 украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений ВСУ, потере 4 самолётов, 10 вертолетов, 3 катеров и 30 БПЛА;

(с) https://t.me/zvezdanews

Кадры с убитыми диверсантами на Змеином тут https://t.me/boris_rozhin/48625

Что касается наших потерь. Из того что публиковалось известно о:

1. Поврежденном ЗРК "Тор" (противник заявлял его как уничтоженный)

2. Уничтоженные ЗУ-23/2 (1-2 штуки)

3. Уничтоженном вертолете Ми-8

4. Уничтоженном десантном катере типа "Серна" (его там вроде краном поднимали на днях – состояние неизвестно, но видимо на металл пустят)

5. Двух поврежденных/уничтоженных патрульных катеров типа "Раптор".

6. Потери в людях неизвестны, но они были при ударе БПЛА по катерам и вертолету.

7. Большая часть наземных построек ВСУ на острове серьезно разрушена.

Украина косвенно признала неудачу с попыткой захвата острова Змеиный (кроме того, стали известны некоторые фамилии погибших офицеров), но заявила, что будет продолжать попытки его захвата. В последующие дни над островом было сбито еще несколько БПЛА, в том числе 2 "Байрактара".

Из не получивших подтверждения заявлений.

1. С нашей стороны в соц.сетях писали, что на острове погибли иностранные военные советники. Пока что фактического подтверждения этой информации нет. МО РФ официально эту тему не подтверждало.

2. Со стороны Украины писали о поражении ракетами и даже потоплении фрегата "Адмирал Макаров" и вспомогательного судна "Всеволод Бобров". Оба корабля после 8 мая видели в Севастополе без видимых повреждений. Но знакомые моряки подтверждают, что противник постреливает ракетами со стороны Одессы.

В целом, данная история несколько сгладила тягостное впечатление после потери "Москвы", а ЧФ подтвердил свой контроль над северо-западной частью Черного моря. Но сам факт оспаривания этого контроля говорит о том, что противник будет продолжать попытки как завладеть Змеиным, так и отодвинуть флот к берегам Крыма. Понятное дело, что война тут идет не с Украиной, а с НАТО, поэтому недооценивать противника тут ни в коем случае нельзя, дабы потом не удивляться неприятным сюрпризам, как это было в случае гибели крейсера "Москва".

В целом, картина постепенно проясняется и со временем мы конечно узнаем больше подробностей о самой крупном сражении на Черном море со времен Великой Отечественной Войны.

—