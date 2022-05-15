 

Белые рубашки теперь носим везде, а не только в офисе (идеи для вдохновения)

15.05.2022, 22:10, Разное
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По словам бывшего модного редактора британской версии журнала Vogue Александры Шульман, белые рубашки снова стали модными благодаря тому, что на них обратили внимание звезды.

Белая рубашка — сказочный хамелеон, ловко приспосабливающийся к окружающей среде. Длинные, короткие, развевающиеся или сшитые на заказ, они являются базовым элементом гардероба для стильных выходных и помогают создать неброский деловой образ.

По мнению Шульман, в нынешнем сезоне белоснежные блузки можно носить не только в офис, они отлично подойдут для прогулки или в качестве дополнения к праздничному наряду. При этом изделие может быть любого фасона. Как считает эксперт, в первую очередь стоит обратить внимание на рубашки нестандартной длины и кроя.

Звездная мода

В этом сезоне белые рубашки стали фаворитом красной ковровой дорожки. На вручении «Оскара» юная актриса Зендая была в укороченной белой блузе от Valentino с серебристыми пайетками. Ума Турман появилась в застегнутой на все пуговицы рубашке от Bottega Veneta, Кристен Стюарт предпочла монохромную одежду, сочетая ее с шортами Chanel, а комик Ванда Сайкс выбрала еще один необычный для красной ковровой дорожки образ — белый брючный костюм.

Необычная популярность

Почему звезды влюбились в белую рубашку? Она сочетает в себе элегантный шик с желаемой сдержанностью, благодаря чему женщина выглядит одновременно серьезной и шикарной. Вот почему многие дизайнеры отправили их на подиум на свои показы осень-зима 2022 года.

И поэтому творческие люди от Виктории Бекхэм до Стеллы Маккартни часто носят их, чтобы выйти на подиум, выделяясь среди ярких моделей.

Для таких известных лидеров, как Хиллари Клинтон, Кристин Лагард и Урсула фон дер Ляйен, белая рубашка является неотъемлемой частью гардероба. И конечно же, когда Меган Маркл впервые появилась с принцем Гарри на “Играх непокоренных” 2017 года, на ней была вызывающе повседневная белая рубашка оверсайз, рваные джинсы и искусно взлохмаченные волосы.

Универсальность белой рубашки

Этот предмет гардероба может быть каким угодно. Действительно, есть женщины, у которых есть много белых рубашек разного стиля на все случаи жизни. И правда в том, что всегда найдется место для еще одного из этих основных предметов, которые уникальны в своей универсальности. При этом нужно принимать во внимание, что они не вечны.

Белые рубашки — это не инвестиционная вещь. Белизна просто не выдерживает бесконечной стирки. Но новая белая рубашка — настоящий тренд и действительно чудесная вещь, которая обязательно должна быть в гардеробе каждой женщины.



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