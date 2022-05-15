Сенатор: РФ усилит группировку на границе, если Финляндия вступит в НАТО

Если Финляндия вступит в НАТО и на ее территории будут размещены ударные вооружения альянса, Москва усилит группировку войск на общей границе, сообщил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«В случае, если в Финляндии, в непосредственной близости от нас, будут размещены наступательные, ударные вооружения НАТО, мы укрепим рубежи, усилим российскую группировку войск на границе. Безопасности РФ ничего не угрожает», – написал сенатор в своем Telegram-канале.

Ранее Швеция официально приняла решение подать заявку на членство в НАТО.

В воскресенье Финляндия приняла официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс (НАТО).

Как ожидается, Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели. РФ предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для РФ несет вступление Финляндии и Швеции в НАТО и как Москва могла бы парировать растущие угрозы.

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