Британия поддержала заявку Финляндии на вступление в НАТО
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Великобритания поддержит заявку Финляндии на вступление в НАТО, так же как и намерение Швеции присоединиться к альянсу, сообщила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
«Великобритания поддержит заявку Финляндии на членство в НАТО. НАТО теперь должна работать быстро для интеграции наших друзей», – написала Трасс в Twitter, информирует РИА «Новости».
Она добавила, что Лондон поддержит и намерение Швеции присоединиться к альянсу.
Ранее Швеция официально приняла решение подать заявку на членство в НАТО.
В воскресенье Финляндия приняла официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс (НАТО).
Как ожидается, Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели. РФ предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для РФ несет вступление Финляндии и Швеции в НАТО и как Москва могла бы парировать растущие угрозы.
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