 

Британия поддержала заявку Финляндии на вступление в НАТО

15.05.2022, 21:45, Новости дня
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Великобритания поддержит заявку Финляндии на вступление в НАТО, так же как и намерение Швеции присоединиться к альянсу, сообщила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

«Великобритания поддержит заявку Финляндии на членство в НАТО. НАТО теперь должна работать быстро для интеграции наших друзей», – написала Трасс в Twitter, информирует РИА «Новости».

Она добавила, что Лондон поддержит и намерение Швеции присоединиться к альянсу.

Ранее Швеция официально приняла решение подать заявку на членство в НАТО.

В воскресенье Финляндия приняла официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс (НАТО).

Как ожидается, Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели. РФ предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для РФ несет вступление Финляндии и Швеции в НАТО и как Москва могла бы парировать растущие угрозы. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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