 

Президент Латвии поддержал решение снести памятник Освободителям Риги

15.05.2022, 21:45, Новости дня
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Президент Латвии Эгилс Левитс в обращении к жителям страны поддержал решение Рижской думы о сносе памятника Освободителям Риги.

«В последние недели принимается решение о дальнейшей судьбе оставленного советскими русскими оккупантами объекта в Пардаугаве… Этот объект российской пропаганды следует демонтировать. Поэтому решение Рижской думы демонтировать его – верное. Токсичное излучение этого объекта превышает масштабы одного самоуправления. Поэтому было бы важно, чтобы решение о его демонтаже принимал Сейм, отдельным законом сняв все бюрократические препоны к исполнению решения Рижской думы», – сказал Левитс. Его видеообращение размещено на сайте lsm.lv, информирует РИА «Новости».

Латвийский президент также анонсировал шествие «за освобождение страны от всяческого советского наследия» 20 мая.

Рижская Дума приняла решение начать подготовительные работы, необходимые для будущего демонтажа памятника советским воинам.

Напомним, власти Латвии пошли на беспрецедентные меры, чтобы не допустить массового празднования в стране Дня Победы 9 мая. Дату заранее объявили «днем траура по жертвам на Украине», запретили массовые мероприятия в этот день, а тех, кто выйдет с цветами к памятникам советским воинам, назвали «нелояльными».

Памятник Освободителям в рижском парке Победы, в прежние годы служивший эпицентром празднований, оцепили двойным забором. Несмотря на это жители несли цветы к памятнику. Утром 10 мая власти Риги убрали трактором все цветы, но жители возложили к памятнику новые букеты.

12 мая парламент Латвии разрешил снести памятник Освободителям Риги. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какими последствиями может обернуться снос монумента, ставшего святыней для русских.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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