 

Мнение: Остановлен бег

15.05.2022, 21:20, Разное
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Давно с восхищением слежу за каналом Алексея Пивоварова на Ютубе. Пивоваров – бывший журналист с НТВ, не из самых ярких, но со своим мнением и с принципами, то есть понятно, что ему на НТВ в период позднего путинизма работать было уже не суждено. Его, как и всех, выгнали в никуда, для него в России телевидение закончилось… но нет. Он сотоварищи создает на Ютубе канал “Редакция” – и он в итоге вырастает в полноценное СМИ, по сути – в независимый НОВОСТНОЙ телеканал!! Фантастика, честно говоря. В РФ, в условиях тотальной цензуры и откровенной ненависти режима к журналистике как таковой – создать новостное вещание, причем хорошего, вполне “энтевешного” (имея в виду “старое” НТВ) качества!

Выпуски у них – каждую неделю, подписчиков – более 3 млн. Я не совсем люблю старый “энтевешный” стиль подачи: ты себя, как зритель, ощущаешь паровозной топкой, в которую кочегары лопатами ритмично закидывают инфу. Но я понимаю, что это по-своему красиво, если работают в самом деле профессионалы. Вот Пивоваров – именно такой. В чем-то он, пожалуй, даже покруче Парфенова оказался.

В принципе, эти ребята, создающие контент на канале, при всех препонах, думаю, ловят хороший журналистский кайф от своей работы: с одной стороны, всех могут в любой момент разогнать, заблокировать или даже посадить, с другой – можно поднимать такие темы и говорить такие слова, о которых их зашуганные и задроченные коллеги с госканалов не могут даже и мечтать. В общем – кайф свободы. Свободы слова. Тоже, конечно, крайне ограниченной – но в России они как бы “на поселении”, в то время вся официальная журналистика давно в камерах и гуляет лишь по тюремному телевизионному дворику.

Но я, собственно, не об этом, а всего лишь о маленькой забавной детали. Тут включил их выпуск – и резануло слух в самом начале, в тексте первой подводки. Они ее изменили! Я аж перекрутил назад, снова прослушал; точно! Раньше Пивоваров, предваряя каждый новостной еженедельный выпуск, говорил стандартную фразу “У вас мало времени, мы в вас это ценим – поехали!”

Фраза для меня всегда отдавала такой еще гусинской фальшью – слишком бодряческая. Ведущий делает лукаво виноватый вид, что он встрял в экран монитора в некой напряженно работающей, динамически развивающейся стране, а его зрители – это такие страшно занятые важным, но при этом пытливые “белые воротнички”, которые вот буквально на минутку приподняли свои потные лбы, оторвались от кульманов, мониторов и прокатных станов, чтобы послушать самые последние новости очень кратко и очень сочно…Угу. Держи, как говорится, карман шире.

На деле, конечно, Пивоваров все это говорил откровенно деградирующей стране, в которой офисный планктон лениво изображал бег вразвалку в привычном беличьем колесе, смутно догадываясь, что все равно бежит в никуда, и уж чего-чего, а времени у слушателей всегда был вагон – только в этом не принято было признаваться.

Но вот вскоре после начала “невойны” Пивоваров, оказывается, сменил подводку! Теперь он говорит “У вас есть критическое мышление, мы в вас это ценим – поехали!”

Убрал фразу про “у вас мало времени”. С точки зрения социолога – качественный и интересный симптом от опытной команды “новостников”. Люди работают в России в “новостях” 10 и более лет, каждый день погружаются в свою аудиторию, их не бьют каждый день по голове кувалдой (как на телеканалах начальство) – то есть они сами сохранили живое мышление и наблюдательность. И они поняли, что фраза про “у вас мало времени” теперь будет резать слух не только мне, но и самому планктону – основной аудитории.

Россия, стало быть, вступает в новую интересную фазу, про которую пел в далеких 80-х брат Электроника: “Позабыты хлопоты, остановлен бег…” Планктон внезапно осознал, что времени у него не мало, а много. ДЕВАТЬ НЕКУДА. А кроме времени – ничего у него и нет.

Неужели?! Все ж думаю – не поторопился ли Алексей? Не принял ли желаемое за действительное? А так хорошо бы. Больше всего времени, как известно, у безработного.

Источник: Размышления вольного социолога



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