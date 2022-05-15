Россия создаст собственную редакцию метрической системы

По информации из анонимного источника в правительстве, с 1 мая 2022 года в России начнет действовать новая метрическая система. Корректировки затронут большинство единиц измерения бытия в Российской Федерации.

«В новой редакции метрической системы 1 литр будет равняться 850 «старым» миллилитрам, 1 метр – 80 «старым» сантиметрам, продолжительность суток и рабочего дня будет увеличена до 48 и 16 часов соответственно, при этом увеличения оплаты труда не планируется. Там, где неудобные старые критерии были слишком завышены, было произведено уменьшение, где чувствовался острый недостаток – производилось увеличение. Всем известно, что если много есть и мало двигаться, то это очень вредно для здоровья», – объяснил суть нововведений автор новой российской редакции системы СИ Валерий Логос.

«Каждый наступивший год бросает нам и всей нашей стране новые и всё более суровые вызовы. У граждан несправедливо возникает ощущение, что их наглым образом обманывают. Все шишки незаслуженно летят в чиновников. Мы ни в чём не виноваты, ведь, несмотря на эти тяжелейшие условия, продолжаем заботиться о народе. Нам всем необходимо собрать волю в кулак, затянуть пояса потуже и смело идти в светлое будущее. Оно наступит скоро — надо только подождать», – прокомментировал введение новой системы министр метрологии Геннадий Толстой.

Ранее в одном из сургутских супермаркетов была обнаружена водка крепостью в 39 градусов.

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