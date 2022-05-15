 

Мнение: Турция блокирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО

15.05.2022, 21:10, Разное
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Турция блокирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Швеции пока не удалось убедить Эрдогана отозвать свой блокирующий голос не пускающий Швецию в НАТО. Эрдоган требует признания Курдской Рабочей Партии террористической организации и ее запрета на территории Швеции. На что шведы идти не хотят. Переговоры продолжаются.

"Друг Реджеп" как умелый игрок, успешно набил себе цену и сейчас находится в стадии торга, рассчитывая получить хороший внешнеполитический гешефт от США и НАТО, которые очень торопятся принять Швецию и Финляндию в НАТО.
Турция знает, что время США поджимает, поэтому выдвигает подобные условия, рассчитывая, что ради того, чтобы "уговорить" Эрдогана (дабы тот "уговорил турецкий народ"), США и НАТО заплатят ему хорошую геополитическую цену.

Турция сразу дает понять, что она в принципе то конечно не против, но хочет за это что-то серьезное получить. Тот случай, когда Эрдоган решил воткнуть свой ятаган в спину своим "союзникам" по НАТО. Лишнее напоминание о том, что с ним конечно можно вести дела по принципу "ничего личного, только бизнес" (как Россия делала это в Сирии), но спину ему подставлять точно не стоит.

Таким образом, сейчас вопрос вступления Швеции и Финляндии в НАТО зависит от торга с Турцией.
Не сомневаюсь, что он будет успешен для "друга Реджепа" на руках у которого находится "золотая акция".

Источник: Colonel Cassad



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