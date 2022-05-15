Евровидение-2023 пройдёт в посольстве Украины в Оттаве

После победы украинского коллектива в песенном конкурсе «Евровидение» министерство культуры страны заявило, что примет конкурс 2023 года в посольстве Украины в Оттаве.

По словам чиновников, нет никаких сомнений, что территория посольства к моменту проведения мероприятия всё ещё будет находиться под контролем украинских властей.

Концертный зал посольства, построенный в 1953 году для выступлений ансамбля самодеятельности, вмещает в себя более 150 зрителей, рассказал посол Украины в Канаде Олексий Бандера. Площадка оборудована современными микрофонами, софитами и парогенератором, что позволит провести Евровидение-2023 по высочайшим стандартам. В Минкульте Украины заявляют, что ВСУ и националисты будут до последнего защищать территорию посольства от агрессивных действий России.

– Я вам клянусь, ни один «Калибр» [в здание посольства] не прилетит. Наши воины не сдадут ни пяди нашей священной земли, положат там головы, но не пустят врага в посольство. Несмотря ни на какие трудности, мы проведём Евровидение и обязательно в нём победим, если, конечно, в главном музыкальном конкурсе мира не решит участвовать Тайвань, – сказал посол Украины в Канаде.

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