Следственный комитет возбудил уголовное дело против Наполеона I

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту развязывания агрессивной войны Наполеоном I Бонапартом в 1812 году. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.

«Сотрудниками Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело в отношении высшего военного руководства Французской империи по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 353 УК РФ (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны)», – говорится в сообщении.

Установлено, что в ходе войны погибло до 500 тысяч граждан Российской Империи. В ходе следственных действий уже была проведена эксгумация некоторой части тел погибших для установления причины смерти, а также начата обработка других вещественных доказательств, в частности, экспертных заключений (в том числе из книги «Первая научная история войны 1812 года»).

В сообщении органа также говорится о том, что «в последнее время в международной информационно-телекоммуникационной сети Internet стало появляться большое количество критических материалов, направленных на дискредитацию деятельности Следственного комитета, в частности, утверждения о том, что он чрезмерно озабочен событиями времён Великой Отечественной войны и неэффективно исполняет свои прямые обязанности. Данная критика была обработана высшим руководством органа, и было принято решение запустить процедуру расследования преступлений, совершённых не только во времена ВОВ, но и до её начала. Преступники должны быть наказаны вне зависимости от того, когда она преступили закон».

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