Россия запретит финские алкогольные туры

Минэкономразвития разработало комплекс ответных мер после объявления Финляндией о намерении вступить в военно-политический блок НАТО. Помимо уже реализованного дочерней компанией “Интер РАО” прекращения подачи электроэнергии в скандинавское государство, гражданам страны запретят посещать приграничные регионы России и приобретать там алкоголь.

“Мы и так долго терпели выходки горячих финских парней, а всё из-за нейтралитета Финляндии и взаимных экономических связей, но если Хельсинки решил занять откровенно недружественную позицию, мы вынуждены прибегнуть к ответным мерам. В конце концов, наши коммунальные службы даже обрадуются такому решению, а вот граждане Финляндии не очень”, – заявил представитель ведомства Алексей Большаков.

Министерству поручено федеральную программу, участниками которой станут Ленинградская область, Санкт-Петербург и Республика Карелия. Её цель – заместить выпадающий из-за санкций объём потребления алкоголя финскими туристами за счёт местных граждан. В ведомстве поручили временно, до 1 января 2024 года, снизить акцизный сбор для спиртосодержащей продукции в указанных регионах, что призвано снизить её стоимость и не допустить падения спроса.

“Поручено руководителям регионов организовать так называемые туры выходного дня для рабочих крупных предприятий, прежде всего, бюджетной сферы. Им будет предоставлен алкоголь и ночлег, по возможности, культурная программа. Это могут быть музеи, лекции, выступления творческих коллективов или рыбалка”, – добавили в Минэкономразвития.

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