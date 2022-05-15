Итальянцы приостановят поставки на Украину шоколадной пасты Nutella, чтобы она не досталась россиянам

Итальянская компания Ferrero сообщила о приостановке на неограниченный срок поставок шоколадной пасты Nutella на Украину из-за появившихся в СМИ сообщений, что продукт нелегально попадает в Россию.

“По нашим сведениям, российские мародёры врываются в дома мирных украинцев, едят Nutella или через Белоруссию отправляют её в Россию. Мы осуждаем военную агрессию в отношении Украины. Также мы ввели запрет поставок нашей продукции россиянам, а в этом случае санкции нарушаются. Чтобы предотвратить любые попытки обойти рестрикции, мы временно прекратим поставки на Украину”, – сообщил управляющий компанией Джованни Ферреро.

Также бизнесмен сообщил, что все реализаторы товаров Ferrero с 1 июня 2022 года будут брать с покупателей расписку, что они не являются русскими или гражданами РФ. Также им запретят угощать продукцией русскоязычных. Кроме того, 20% средств от продажи Nutella, Raffaello, Tic Tac и Kinder Surprise пойдут на поддержку Вооружённых сил Украины.

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