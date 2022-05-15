 

«Всё бы отдал, чтобы снова жить при Царе-Батюшке»: опубликованы дневники Сталина

15.05.2022, 21:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Специалисты Государственного архива РФ (ГАРФ) представили последний том дневников Иосифа Сталина, который советский лидер вёл в 1948-1953 гг. Эти записи подтверждают гипотезу, что в конце своей жизни «отец народов» разочаровался в социализме и мечтал вернуться во времена своей юности и снова жить в Российской империи.

«Опять долго думал, чем я занимаюсь уже больше 20 лет. Не получается у меня построить то государство, о котором мечтал. И не получится, ибо социализм и коммунизм – это утопия. Всё бы отдал, чтобы снова жить при Царе-Батюшке. Пускай простым сапожником, как мой отец, зато в нормальной стране», – записал Сталин 5 апреля 1949 года.

В ближайшее время на основании опубликованных документов будет подготовлен цикл документальных фильмов о взглядах советского лидера, автором сценариев которого станет Владимир Мединский. Кроме того, специалисты ГАРФ планируют до конца 2022 года перевести все дневники Сталина на английский, французский и китайский языки, после чего они будут размещены в свободном доступе.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.07.20 / Ольга Медынич сделала признание о судьбоносных переменах: Больно, но необходимо

21.02.21 / Мнение: Подробнее про Техас, Билл Гейтс о вакцинах и преступность в Миннеаполисе

12.11.20 / Политологи предсказали “Справедливой России” тяжелые времена

02.11.21 / Отменить принцип Эшби

07.01.21 / Мнение: Ненужность искусства

23.08.20 / Читаешь и сердце переполняется ГОРДОСТЬЮ за страну!

15.05.21 / Иван Ургант поделился кадрами из поездки в США с женой к падчерице Эрике

21.02.22 / Срочно: Путин объявил о признании ДНР и ЛНР

30.12.20 / Самое важное о вакцинации против коронавируса

04.09.21 / Мнение: Две недели

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика