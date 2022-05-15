«Всё бы отдал, чтобы снова жить при Царе-Батюшке»: опубликованы дневники Сталина

Специалисты Государственного архива РФ (ГАРФ) представили последний том дневников Иосифа Сталина, который советский лидер вёл в 1948-1953 гг. Эти записи подтверждают гипотезу, что в конце своей жизни «отец народов» разочаровался в социализме и мечтал вернуться во времена своей юности и снова жить в Российской империи.

«Опять долго думал, чем я занимаюсь уже больше 20 лет. Не получается у меня построить то государство, о котором мечтал. И не получится, ибо социализм и коммунизм – это утопия. Всё бы отдал, чтобы снова жить при Царе-Батюшке. Пускай простым сапожником, как мой отец, зато в нормальной стране», – записал Сталин 5 апреля 1949 года.

В ближайшее время на основании опубликованных документов будет подготовлен цикл документальных фильмов о взглядах советского лидера, автором сценариев которого станет Владимир Мединский. Кроме того, специалисты ГАРФ планируют до конца 2022 года перевести все дневники Сталина на английский, французский и китайский языки, после чего они будут размещены в свободном доступе.

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