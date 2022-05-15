Россиянам, лишившимся элитной недвижимости на Западе, возместят её стоимость из федерального бюджета

В Государственную думу внесён законопроект “О консолидации национальных элит”. Документ предусматривает возмещение из федерального бюджета средств гражданам РФ, лишившимся собственности на Западе стоимостью свыше 1 млн долларов.

“Мы просто не имеем права бросить тех, кто наиболее сильно пострадал от санкций Запада – людей, создававших тысячи рабочих мест и обеспечивших экспорт и валютную выручку. По ним особенно больно ударили ограничения. Если к примеру среднестатистический россиянин потерял немного, потому что и имел ограниченное количество средств, то представителям элиты пришлось несладко. Очень важно в такой ситуации продемонстрировать, что мы с ними, что и в России можно хорошо жить и тратить деньги”, – заявил автор законопроекта Евгений Фёдоров.

Потерпевшим предложат один из трёх способов компенсации: денежную выплату с учётом оценки стоимости в рублях по курсу Центробанка на день лишения собственности, недвижимость аналогичных размеров в Москве, регионах РФ или бесплатно участки под застройку. Лицам, лишившимся яхт, дорогих автомобилей, лошадей и предметов роскоши, будут предоставлены аналоги, в частности автомобили “Аурус”, и суда аналогичных размеров, построенные на отечественных верфях.

“Заставлять никого не собираемся. Недвижимость предоставим там, где нравится. Кто-то любит Рублёвку, кто-то Сочи или Геленджик, кто-то Камчатку, кто-то Балтику или Питер. Там же можем выделить участки под застройку”, – уточнил парламентарий.

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