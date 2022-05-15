 

Минкульт раскрыл подробности импортозамещения «Евровидения»

15.05.2022, 21:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Министерство культуры объявило об экстренном импортозамещении конкурса Евровидение. Предложено новое название – «Всероссийский патриотический конкурс песен и плясок».

«Мы видим, насколько существующий конкурс стал политизирован, судейская коллегия из разных стран Евросоюза (недружественного государства) выставляет оценки, несмотря на таланты и творческие заслуги стран участниц, что совершенно недопустимо и не соответствует демократическим ценностям, эту бесовщину мы всенепременно исправим», – сообщили в ведомстве.

Соревноваться в конкурсе, который будет продолжаться три месяца, будут все российские регионы, в каждом из них предварительно пройдут отборочные туры. Основным критерием выбора победителей будут являться традиционные ценности, а также региональная специфика и патриотизм. Номера выступающих артистов предварительно согласуют с комитетом Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей, Московским патриархатом РПЦ и спецслужбами.

Финансироваться конкурс будет из бюджетов регионов, местом проведения финала уже назначена спортивная арена “Лужники” в Москве. Для голосования за понравившихся артистов будет необходимо иметь подтвержденную учетную запись на федеральном портале Госуслуги. Победители конкурса получат звания народных артистов и увеличат число звездочек на погонах.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.04.21 / Фрэнсис Макдорманд, Хлоя Чжао, Энтони Хопкинс и другие лауреаты “Оскара-2021”

17.07.21 / Журналист Стешин: Зеленский вместо встречи с Путиным будет общаться с Шойгу

28.07.20 / Мнение: Найдите 10 отличий

30.10.20 / Новым главой полиции Минска стал Гриб

30.03.22 / Грета Тунберг разблокировала Пескова в Facebook* и добавилась к нему в друзья

28.06.20 / Мнение: О пользе голодовок протеста…

26.07.20 / Нелюбовь к Нелюбову

21.12.20 / Скандалы: «Россия отстает от туристически развитых стран в три раза»

17.09.20 / Проиграли все

08.07.21 / Это очень легко – троллить как русские

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика