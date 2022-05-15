Минкульт раскрыл подробности импортозамещения «Евровидения»

Министерство культуры объявило об экстренном импортозамещении конкурса Евровидение. Предложено новое название – «Всероссийский патриотический конкурс песен и плясок».

«Мы видим, насколько существующий конкурс стал политизирован, судейская коллегия из разных стран Евросоюза (недружественного государства) выставляет оценки, несмотря на таланты и творческие заслуги стран участниц, что совершенно недопустимо и не соответствует демократическим ценностям, эту бесовщину мы всенепременно исправим», – сообщили в ведомстве.

Соревноваться в конкурсе, который будет продолжаться три месяца, будут все российские регионы, в каждом из них предварительно пройдут отборочные туры. Основным критерием выбора победителей будут являться традиционные ценности, а также региональная специфика и патриотизм. Номера выступающих артистов предварительно согласуют с комитетом Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей, Московским патриархатом РПЦ и спецслужбами.

Финансироваться конкурс будет из бюджетов регионов, местом проведения финала уже назначена спортивная арена “Лужники” в Москве. Для голосования за понравившихся артистов будет необходимо иметь подтвержденную учетную запись на федеральном портале Госуслуги. Победители конкурса получат звания народных артистов и увеличат число звездочек на погонах.

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