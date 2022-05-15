Как заставить выглядеть моднее повседневную летнюю одежду: учимся составлять удобный и элегантный образ в стиле смарт-кэжуал

Элегантный кэжуал для женщин летом — как хорошо вы разбираетесь в этом стиле? Мы дадим вам несколько полезных советов. С их помощью вы сможете стилизовать повседневную летнюю одежду для женщин, и разобраться, как правильно составить свой гардероб, чтобы вам было удобно, и вы сами выглядели элегантно.

Что такое smart casual

Смарт-кэжуал — это смесь повседневной и более элегантной одежды для женщин. Это можно считать повседневным этапом делового повседневного дресс-кода. Получается, что вы носите элегантную, но в то же время удобную одежду.

Летняя мода в стиле смарт-кэжуал

Наряды в стиле смарт-кэжуал — это поиск идеального баланса между непринужденностью и элегантностью. Выбирайте гладкие материалы, например, шелк и вискозу, избегайте повседневного хлопка или джинсовой ткани.

Старайтесь не носите слишком много принтов! Если вы не идете на творческое мероприятие, повседневный дресс-код обычно подразумевает приглушенные нейтральные цвета. Черный, белый, оттенки кремового и бежевого — всегда безопасный выбор. Но вы также можете выбрать другой летний цвет, например, розовый, и сочетать его с блейзером или рубашкой.

Как подобрать идеальный наряд

С помощью трех простых шагов вы сможете создать повседневный образ на любой сезон, не только на лето.

Шаг 1: Выберите что-то стильное и элегантное. В зависимости от ваших предпочтений, это может быть элегантное платье, юбка, топ, рубашка или брюки. Подойдет все, в чем вы чувствуете себя комфортно.

Шаг 2: Как только вы выбрали элегантный предмет одежды, добавьте к нему что-то более повседневное. Если вы носите элегантное платье, вы можете дополнить его своей любимой парой кроссовок (то же самое касается и юбки). Если вы носите топ или рубашку, вы можете сделать свой наряд более повседневным, сочетая его с парой классических джинсов.

Шаг 3: После этого попробуйте дополнить наряд аксессуарами. Вы можете дополнить свой образ солнцезащитными очками, украшениями или шикарной сумкой.

Когда вы выполните эти три шага, у вас будет готовый образ. Теперь вы знаете формулу хорошего и стильного внешнего вида как на работе, так и на отдыхе.

Как сочетаются джинсы и элегантность

Вы можете надеть белые джинсы с блейзером и жемчугом, чтобы создать образ в стиле смарт-кэжуал. Мы уже упоминали, что не стоит перебарщивать с элементами денима в своем наряде, но классические джинсы определенно являются частью дресс-кода smart-casual. Единственное, что вам нужно сделать, – это соединить их с более нарядным топом и блейзером. Если для вас это недостаточно шикарно, вы также можете выбрать темные или белые джинсы. Таким образом, у вас будет идеальный наряд с повседневным дресс-кодом.

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Есть еще несколько моментов, которые следует учитывать. Лучше избегать мешковатых джинсов, так как они выглядят слишком небрежно. Чтобы сохранить повседневный стиль, выбирайте джинсы простого кроя, но, опять же, не стесняйтесь экспериментировать с длиной, которая вам подходит. Джинсы до колен также очень стильно смотрятся в правильном сочетании с топом и каблуками.

Выбор правильной обуви

Стиль смарт-кэжуал — это идеальный баланс между повседневным и профессиональным. Выбирайте обувь только после того, как завершите подбор своего наряда. Белые кроссовки – идеальный выбор. Вы можете выбрать классический или повседневный образ. Короткие босоножки на каблуке — еще один пример, который можно носить с повседневным нарядом.

Если вы носите слишком много нарядных вещей, возможно, кроссовки не подходят к вашему наряду. Таким образом, вы должны иметь хотя бы одну повседневную вещь в своем наряде, чтобы сочетать ее с кроссовками. Это будет хорошим решением. В другом случае элегантные повседневные босоножки — еще один отличный вариант. Туфли на танкетке выглядят более непринужденно, а босоножки на высоком каблуке также станут хорошим выбором.

Если вы любитель мюлей или лоферов, они более чем идеальны для повседневного образа. Потому что они придают вашему наряду больше блеска и элегантности. Кроме того, их удобно носить практически на все случаи жизни.

Наряд на свадьбу

Смарт-кэжуал — один из самых популярных свадебных дресс-кодов. Хотя он предполагает некоторую свободу, не стремитесь выглядеть слишком нарядно. Но и не слишком небрежно. В зависимости от времени суток платье длиной до колена или средней длины в сочетании с вашей любимой обувью и элегантной сумкой — это идеальный наряд. Костюмы для женщин также очень популярны. Выбирайте тот, который удобен и в то же время шикарен.