Красоту обесцвеченным волосам вернуть нельзя, но можно попробовать спасти их состояние: действенные способы

Блонд – один из самых популярных цветов для окрашивания волос. Но, чтобы его получить, приходится прибегать к обесцвечиванию прядей. Это одна из самых разрушительных процедур для шевелюры. Она часто приводит к ломкости прядей и сечению кончиков, особенно если вы делаете ее часто. В статье мы поделимся несколькими действенными способами, которые помогут вам спасти состояние волос.

Почему обесцвеченные волосы портятся

Цвет шевелюры обусловлен меланином. Это пигмент, который находится внутри стержня волоса. Со всех сторон он окружен защитным слоем белка – кутикулой.

Когда мы обесцвечиваем волосы, средство для отбеливания открывает кутикулу, чтобы проникнуть внутрь волоса и уничтожить молекулы меланина.

Теоретически кутикула должна закрыться и вернуться в нормальное состояние. Но так происходит далеко не всегда. Часто в средствах для отбеливания содержатся агрессивные ингредиенты, которые разрушают кутикулу. В результате из волос уходят естественные масла и влага. Пряди ломаются и пересыхают, а кончики начинают сечься.

Можно ли вернуть красоту прядям

Если ваша шевелюра уже повреждена обесцвечиванием, то вернуть ей прежнюю красоту нельзя. Но, к счастью, пряди постоянно растут. Существуют способы, которые помогают отрастить здоровую шевелюру и несколько улучшить состояние поврежденных волос. Мы расскажем о них далее.

Правильный выбор шампуня

Используйте специальный шампунь, предназначенный для осветленных волос. Он не только сохраняет цвет, но и содержит восстанавливающие ингредиенты. Это средство имеет кислотно-щелочную реакцию, максимально приближенную к pH эпидермиса человека. Поэтому оно не вызывает раздражения кожи головы.

Уходовые средства

Обесцвеченные волосы нуждаются не только в мытье, но и в уходовых средствах. Регулярно используйте маски с протеинами и кератином.

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Кератин – это белок, из которого состоит верхний слой волоса. Маски с этим веществом и другими протеинами помогают улучшить состояние поврежденной кутикулы.

Регулярная обрезка

Не избегайте регулярной обрезки прядей. Осветленные волосы нужно стричь не реже 1 раза в 3 месяца. Если у вас появились секущиеся кончики, то их нужно подрезать еще чаще. Стрижка способствует отрастанию новых здоровых волос.

Теплозащита

Обязательно позаботьтесь о теплозащите волос. Это не означает, что вам нужно полностью отказаться от использования фена, плойки и утюжка для выпрямления. Но перед применением горячих инструментов не забудьте нанести на голову термозащитный спрей. Это убережет волосы от еще большего высушивания.

Избегайте солнечных лучей

Многим женщинам известно, что прямые лучи солнца вредны для кожи. Так же негативно ультрафиолет сказывается и на состоянии обесцвеченных прядей. Он высушивает волосы и повышает их ломкость.

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Если вам предстоит долгое пребывание на солнце, нанесите на шевелюру увлажняющие средства. Распределите их по всей длине, чтобы волосы были надежно защищены. В очень жаркий и солнечный день надевайте легкий головной убор.

Надевайте шапочку в бассейне

Натуральные блондинки знают, что хлор вреден для их прядей. Если вы осветлили волосы, то вам тоже следует избегать воздействия этого вещества. Оно в больших количествах содержится в воде в бассейнах. Поэтому во время купания шевелюру следует защищать шапочкой.

Хлор может окрасить ваши пряди в зеленоватый цвет. Кроме этого он высушивает волосы и делает их еще более ломкими.

Увлажнение

Осветленные волосы очень нуждаются в увлажнении и питательных веществах. Их необходимо насытить влагой. Используйте бальзамы и маски для шевелюры с увлажняющими и питательными ингредиентами, особенно с маслами.

Повремените с новым осветлением

Чем реже вы осветляете волосы, тем меньше они повреждаются. Постарайтесь продлить промежуток между окрашиваниями. Не обесцвечивайте те пряди, которые уже осветлены.

Если после обесцвечивания ваши волосы сильно повреждаются, то полностью откажитесь от осветления. Выберите другой цвет шевелюры, который не требует такого агрессивного окрашивания.

Заключение

Чаще всего повреждения волос происходят, когда женщины из брюнеток пытаются превратиться в блондинок. Чтобы получить светлый цвет на темных от природы волосах, порой приходится применять неоднократное обесцвечивание. Не забывайте, что после радикальной смены цвета пряди нуждаются в восстанавливающем уходе.