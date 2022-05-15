DWN – бывший советник Меркель предостерёг Киев от попыток вернуть Донбасс военным путём

Вернуть Донбасс военным путём Киев не сможет, заявил бывший бригадный генерал немецкой армии и советник экс-главы ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад. По его словам, русские сейчас определяют ход боевых действий и их нельзя недооценивать. Он также предостерёг Украину от попыток нанести решающий контрудар. «Для этого русские слишком сильны: у них есть превосходство на земле и в воздухе», — передаёт слова эксперта Deutsche Wirtschafts Nachrichten.



AP

Бывший бригадный генерал немецкой армии и советник экс-главы ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад заявил, что Украина не сможет вернуть Донбасс военным путём, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. «Сегодня есть опасность недооценить русских, — подчеркнул он, добавив, что сейчас именно они определяют ход боевых действий на востоке страны. — Они силами 100 тысяч человек медленно продвигаются на фронте в Донбассе протяжённостью приблизительно 500 километров».

В связи с этим военный эксперт посоветовал Киеву не предпринимать решающую контратаку с использованием традиционного вооружения и особенно бронированной техники: «Для этого русские слишком сильны: у них есть превосходство на земле и в воздухе».

Бывший бригадный генерал Вад сейчас работает консультантом и преподавателем в нескольких университетах в Германии и за её пределами. Ранее экс-советник Меркель также высказывался против поставок Киеву вооружения, предостерегая, что это может привести к третьей мировой, напоминает немецкое издание.