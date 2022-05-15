Захарова: РФ ответит на все хамские или незаконные шаги Запада

Россия не оставит без ответа хамские или незаконные шаги Запада, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«За последнее время, как вы знаете, были приняты шаги – объявление некоторых стран недружественными, принятие соответствующих мер и так далее. Здесь вариантов нет – не останутся без ответа подобные где-то хамские, где-то просто находящиеся вне закона, как международного права, так и их внутреннего или наших двусторонних соглашений, шаги. Безусловно, на все это мы ответим», – приводит ее слова РИА «Новости».

Ранее Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против РФ на Украине.

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