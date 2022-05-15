 

Минск допустил возможность провокаций со стороны Украины

15.05.2022, 20:20, Новости дня
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Первый заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Игорь Король заявил, что не исключены провокации со стороны Украины.

«Украинцы минируют дороги, мосты на сопредельной территории, ведут усиленное патрулирование усиленными нарядами. Все вооружены, все с боевым оружием, поэтому провокации могут быть любыми», – сказал Король в интервью телеканалу СТВ, информирует РИА «Новости».

По его словам, «имеются объективные данные, что вблизи наших границ на Овручском направлении развернуты американские станции контрбатарейной борьбы».

«Сегодня на Ровенском направлении Украина сосредоточила против Республики Беларусь порядка 10 тыс. военнослужащих. На Овручском направлении их 6 тыс., на Черниговском – 4,5 тыс. Есть среди них артиллерийские, вооруженные самыми современными американскими средствами, и подразделения противовоздушной обороны», – продолжил Король.

Он также обратил внимание на поставку странами Запада вооружения Украине. «Кстати, мы говорили о вооружениях, которые поставляют на юг нашей страны, американцы по лендлизу, страны Европейского союза. На сегодня уже имеется информация, что очень много военнослужащих Украины – порядка 1 500 человек – обучаются в учебных центрах Германии, Польши, также на территории Эстонии открыт такой учебный центр, где они обучаются применению новых видов оружия, которое им будут поставлять по лендлизу. Поэтому говорить о том, что будут сбагривать один металлолом, наверное, неправомерно», – подчеркнул Король.

Ранее в ЛНР заявили, что украинские радикалы могут организовать провокации на северодонецком заводе «Азот», что может вызывать экологическую катастрофу в радиусе 30 километров.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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