Мнение: Британия трещит по швам, бедные англичанки нищают и дефицит трески

1. Великобритания пытается бороться с Россией, мечтая воскресить давно ушедшие времена Крымской войны, когда Британская империя была на пике могущества. Однако колонии давным-давно утеряны, а сам огрызок империи в виде Соединённого Королевства мало на что способен. Ныне Британия – всего лишь верный прихвостень США. И всё идёт к тому, что скоро не останется даже и королевства, не то что империи. Вот что пишет блогер Genby:

https://genby.livejournal.com/986752.html

Брексит для Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии изменил многое. Северная Ирландия голосовала за то чтобы остаться в ЕС, но их мнение не было учтено. <…> Недовольство выразилось в победе сторонников отделения в Северной Ирландии. Впервые там победила выступающая за единую Ирландию партия “Шинн Фейн”( в переводе “Мы сами”). Партия набравшая больше всего мест, может назначить первого министра Северной Ирландии. Эту должность, вероятно, займет Мишель О’Нил.

Впрочем, до этого ещё далеко. Разрешить голосование по воссоединению Ирландии в Северной Ирландии, может только госсекретарь Великобритании по делам Северной Ирландии, и только в том случае, если «вероятно», что его поддержит большинство. Сторонники голосования просят определить, что такое “вероятно”. Пока по опросам объединение разделенного британцами народа поддерживают 62% в Ирландии и только 32% в Северной Ирландии. Но число сторонников объединения в последнее время стало расти.

На самом деле, конфликт в Северной Ирландии – это религиозный конфликт между протестантами и католиками. Пока протестантов на которых опиралась Британия было больше, идея объединения даже не поднималась. В 1971 году католики составляли всего 31% населения. При последней переписи населения 2011 года 48% идентифицировали себя как протестанты (оранжисты) и 45% как католики. Осенью будут подводить итоги переписи 2021 года. Где ожидается, что число католиков, а значит и сторонников уйти из под ига Британии превысит число протестантов.

Второй фактор, который очень влияет на настроения, – это то, что Ирландия уже живет богаче, чем Британия. Пока уровень жизни ещё выравнивается данью Британии для Северной Ирландии, в размере около 10 миллиардов фунтов стерлингов (13,8 миллиарда долларов). Но и он уже не справляется с нарастающим разрывом.

Ну и, наконец, полное пренебрежение Британии настроениями в Северной Ирландии. Чем моложе люди, тем больше поддержка объединения по возрастным группам. Столетняя оккупация части Ирландии с 1921 года подходит к концу.

В 2024 состоится голосование по отношению к протоколу 1998 который и нормирует отношения Британии и Северной Ирландии. Там победит “Шинн Фейн” и начнется подготовка к референдуму в обеих Ирландиях. Идеологи “Шинн Фейн” уже прямо пишут “В прошлом веке пришел конец Британской империи, а в этом десятилетии придет конец Соединённому Королевству”.

На подходе и референдум в Шотландии. В марте 2021 года Правительство Шотландии представило на рассмотрение парламента Шотландии проект закона о новом референдуме о независимости, который планируется провести после окончания пандемии коронавируса и не позднее 2023 года.

Если состоится референдум об объединении Северной Ирландии и Ирландии, то Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии потеряет прилагательное “Соединённое” и станет Королевством Великобритании. Если первой отсоединится Шотландия, то Британия станет Соединённом Королевством Мелкобритании и Северной Ирландии. Но без Шотландии и Северной Ирландии королевство станет называться Королевством Мелкобритании (Little Britain). А там и Уэльс потянется: там уже создали специальную комиссию, которая будет рассматривать вопрос об отделении региона от Соединённого Королевства. Её создание инициировали министры валлийского правительства. Там глядишь появится и комиссия о о тысячелетней оккупации Уэльса и связанных с этим выплатами репараций за всё время. А там глядишь и русские базы появятся в Ньюпорте.

2. В плане экономики и падения уровня жизни в Британии сейчас почти что самое худшее время за все семьдесят лет правления королевы Елизаветы:

https://lenta.ru/news/2022/05/02/brit/

В Великобритании наблюдается сокращение доходов домохозяйств, какого не было с 1956 года, потребительские цены растут самыми быстрыми темпами за последние 30 лет, граждане начали экономить на топливе и еде. Об этом пишет The New York Times.

Как пишет издание, из-за роста цен на топливо британцы вынуждены «пересматривать свои семейные бюджеты, отказываясь от ряда продуктов питания, а в самых крайних случаях даже временно отключая электричество и газ». Так, 77-летняя Морин Харт из города Клактон-он-Си рассказала, что апрельский счет за электричество и газ оказался в три раза больше, чем в марте. Пожилой женщине пришлось отказаться от услуг такси и выключать отопление.

52-летняя Максин Уильямс из Ливерпуля пожаловалась, что ей пришлось сокращать свой еженедельный список покупок до предметов первой необходимости и готовить еду в микроволновой печи, а не в духовке после двукратного повышения тарифа на электроэнергию.

По данным Национальной статистической служба Великобритании (ONS), жители Британии, которые столкнулись с ростом счетов из-за энергокризиса, все чаще жалуются на проблемы с оплатой коммунальных услуг. Так, 43 процента британцев сообщают, что в марте с трудом могли позволить себе оплачивать счета за энергию. Тех, кто в целом отметил рост повседневных расходов по сравнению с предыдущим месяцем, оказалось 83 процента (это на 25 процентных пункта выше, чем в ноябре).

3. В то время как британские власти призывают население мёрзнуть «во имя Украины», страна рискует остаться без важнейшего традиционного блюда (для понимания: фиш-энд-чипс из трески – это по своему значению примерно как сало или борщ для русской кухни):

https://lenta.ru/news/2022/05/14/britain_shop/

Британские магазины традиционной местной еды оказались на грани закрытия из-за трудностей, которые связаны с введением антироссийских санкций, и ситуации на Украине. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Как пишет издание, значительная доля трески и пикши, потребляемой в Британии, вылавливается российскими судами, ее цена увеличилась и из-за плохого улова и американских пошлин на российскую продукцию. Кроме того, ситуация на Украине повлияла на поставки и стоимость растительного масла. Так, с 2020 года его цена поднялась на 150 процентов.

Во время карантина, введенного из-за распространения коронавируса, британские семейные предприятия процветали благодаря переходу на приготовление еды навынос. При этом сейчас они столкнулись с ростом цен на энергоносители и сырье, возвратом после пандемии полного налогообложения и конкуренцией с сетевыми ресторанами быстрого питания.

Кроме того, владельцы рыбных баров вынуждены уменьшать порции и поднимать цены на свои блюда. Так, одному из владельцев пришлось на 20 процентов повысить цены на порцию пикши.

Ранее исполнительный директор энергетической компании Scottish Power (SP) Кит Андерсон заявил, что в Британии опасаются возможного кризиса из-за цен на топливо и санкций против России. Предполагается, что около десяти миллионов британцев не смогут отапливать свои дома — многие жители и так с трудом оплачивают счет за электроэнергию.