Мнение: Боевые потери
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На 9 мая слетал в Казань. Съездили с отцом в Парк Победы.
Очень много казанцев в тот день пришли в этот парк.
На краю парка установлен памятник воинам-интернационалистам. У этого памятника тоже было полно народу.
А за памятником – поименные списки всех погибших в Афганистане татарстанцев. У этих списков – было безлюдно…
В списке погибших в 1984 году – мой друг детства и одноклассник Рифкат Ихсанов.
Рифкат первым из нашего класса ушел на войну. Первым и вернулся в цинковом гробу.
Поразили цифры боевых потерь.
В январе 1980 года в Татарстан доставили цинковый гроб с телом прапорщика Геннадия Илюшкина, погибшего 25 декабря 1979, в первый день войны в Афганистане.
В1980 году в Татарстан из Афганистана доставили 27 цинковых гробов.
В 1981 году – 42.
В 1982 году – 37.
А из Украины меньше чем за три месяца спецоперации домой в цинковых гробах вернулись 62 парня из Татарстана…
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Источник: Ирек Муртазин
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