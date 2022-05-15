 

Мнение: Боевые потери

15.05.2022, 20:00, Разное
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На 9 мая слетал  в Казань. Съездили с отцом в Парк Победы.

Очень много казанцев в тот день пришли  в этот парк.

На краю парка установлен памятник воинам-интернационалистам. У этого памятника тоже было полно народу.

А за памятником – поименные списки всех погибших в Афганистане татарстанцев. У этих списков –  было безлюдно…

В списке погибших в 1984 году – мой друг детства и одноклассник Рифкат Ихсанов.

Рифкат первым из нашего класса ушел на войну. Первым и вернулся в цинковом гробу.

Поразили цифры боевых потерь.

В январе 1980 года в Татарстан доставили цинковый гроб с телом прапорщика Геннадия Илюшкина, погибшего 25 декабря 1979, в первый день войны в Афганистане.

В1980 году в Татарстан из Афганистана доставили 27 цинковых гробов.

В 1981 году – 42.

В 1982 году – 37.

А из Украины меньше чем за три месяца спецоперации домой в цинковых гробах вернулись 62 парня из Татарстана…

Источник: Ирек Муртазин



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