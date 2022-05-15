Мнение: Почему отключили пандемию?

Устали слушать меня – послушаем Толкователя (популярный тг-канал Паши Пряникова):

“Тем временем по прежним ТЭО пландемия Ковида всё ещё продолжается. Например, в почти полностью вакцинированной Германии за сутки в мае 2022 года умирает по 200-350 человек. На графике видно, что это в разы больше, чем летом 2021 года.

Если покопаетесь в статистике по другим странам, там та же картина. Например, в Канаде сейчас умирает от Ковида больше людей, чем на пике протестов их дальнобойщиков.

Но начальство перестало объявлять коронавирусный «Ахтунг» даже при таких цифрах. Нет требований носить маски, делать по 4-5-й прививке. Одним стоп-краном отключили пландемию. По цифрам есть – официально нет”.

А ведь в самом деле – почему и Европа, и Америка вдруг так дружно (опять дружно!!) “забыла” о пандемии, почему ТЕ ЖЕ и даже бОльшие цифры, которые раньше вызывали в СМИ и у публичных политиков просто пароксизмы страха и ужаса – теперь их не то что не пугают, а вообще не вызывают никакой реакции? Почему такая тишина, и лишь Азия в лице Китая и КНДР бьется в экстазе?

Причина, как мне представляется, более чем очевидна: ПРИВИВКИ НЕ РАБОТАЮТ. Вот, собственно, и вся разгадка. Именно в ЕС и США (да и в Китае) ситуация особенно наглядна: прокололи почти всех поголовно, проценты “охваченности” бомбические – народ как умирал, так и мрёт. Немного, конечно – но зато стабильно.

Так ведь реально МНОГО никогда не умирало, это ж не эпидемия чумы или черной оспы. Сейчас умирает везде гораздо больше, чем в 2020-м – когда паника была особенно тотальна. Больше – но все равно мало, незаметно (если не наводить на проблемку увеличительное стекло мировых СМИ). А если навести – неизбежно возникнет вопрос: а вакцины как же? Если они “не то” – то что ж нам кололи под видом вакцин?

Грубо говоря – наведя стекло, мы увидим грандиозную по масштабам всемирную АФЕРУ. Аферу такую, с таким вовлечением – сильных мира сего, денег, медийных ресурсов, международных организаций – что дух захватывает. Такого определенно еще не было в мировой истории даже близко.

Поэтому – молчок. Сделаем вид, что никакого ковида нет и, главное, никогда не было. Забыли. А если вам мало развлечений – вот вам, пожалуйста, война. Делайте ставки, господа, не думайте о плохом. Что вам какие-то прибыли фармкомпаний, если вы завтра все сгорите в ядерном армагеддоне?